Semana Santa 2026: Sant Joan recupera su famoso Davallament en el Santuari de Consolació

Un grupo de 50 personas impulsa la recuperación de una de las representaciones más emblemáticas del Viernes Santo en el Pla de Mallorca

Una de las escenas del Davallament en Sant Joan en su última función, en 2017.

Una de las escenas del Davallament en Sant Joan en su última función, en 2017. / R.F.

Rosa Ferriol

Rosa Ferriol

Sant Joan

La Semana Santa de Sant Joan recupera una de sus representaciones más emblemáticas: Es Davallament en el Santuari de Consolació, que volverá a escenificarse el próximo 3 de abril a las 21 horas.

La representación santjoanera nació en 1992 y, con el paso de los años, se consolidó como uno de los Davallaments de referencia en Mallorca por su espectacularidad y puesta en escena. La última función tuvo lugar en 2017. La falta de relevo generacional y de personas dispuestas a asumir la organización provocó un parón a partir de 2018. Ahora, cuatro meses después de iniciar los primeros contactos, un grupo de vecinos ha decidido impulsar de nuevo esta tradición tan arraigada en el municipio del Pla.

Tomeu Gomis, de TGS Produccions, agradece la colaboración del Ayuntamiento de Sant Joan para hacer posible la recuperación. “Es Davallament era algo necesario el Viernes Santo y un grupo de personas decidimos reactivarlo con la ilusión de devolverlo al pueblo”, explica. Este fin de semana se repartirá la indumentaria y los ensayos comenzarán el 21 de marzo.

Nueva etapa con novedades

La nueva edición llega con cambios importantes. Se ha elaborado un guion completamente renovado, se han reescrito los textos y se ha reestructurado la función, que tendrá un formato más ágil y reducido, aunque seguirá recogiendo los principales episodios de la vida y muerte de Jesús. El Puig de Consolació volverá a transformarse en el Calvario, con una escenografía renovada y un nuevo diseño de iluminación que reforzará el impacto visual de la representación.

Alrededor de 50 personas de todas las edades harán posible el regreso de Es Davallament. Entre ellas, participantes históricos, nuevas incorporaciones y vecinos que han querido sumarse a la recuperación del proyecto. La organización mantiene abierta la invitación a todas aquellas personas que deseen formar parte de esta tradición de Sant Joan.

TEMAS

  • semana santa
  • Mallorca
  • Viernes Santo
  • procesiones
