Inca, Llucmajor, sa Pobla, Manacor y Consell tendrán taquillas en paradas de bus y estaciones de tren para guardar bicis y patinetes

Se trata de una prueba piloto que se pondrá en marcha este verano, con la intención de ampliarla a otros municipios de Mallorca, según explicó este miércoles el conseller de Movilidad, José Luis Mateo

Aparcamiento de taquillas instalado en la península, similar al que se utilizará en Mallorca

Aparcamiento de taquillas instalado en la península, similar al que se utilizará en Mallorca / DM

Iñaki Moure

Iñaki Moure

El Govern instalará este verano un sistema de taquillas para bicicletas y patinetes en Inca, sa Pobla, Llucmajor, Manacor y Consell junto a paradas de autobús de la red TIB o estaciones de tren, según anunció este miércoles el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, quien destacó que la medida "favorecerá la intermodalidad en los usuarios del transporte público".

Reunión entre el conseller y representantes municipales, este miércoles, en Palma

Reunión entre el conseller y representantes municipales, este miércoles, en Palma / DM

Los nuevos equipamientos contarán con 20 taquillas individuales, que estarán dotadas de una cerradura electrónica y enchufe de carga eléctrica en el interior. La previsión es que estos módulos de aparcamientos queden instalados a mediados del verano de este año, con una inversión de 260.000 euros, financiados con fondos del factor de insularidad del Régimen especial de Balears.

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la intermodalidad y "facilitar que los usuarios del transporte público puedan combinar sus desplazamientos en bicicleta o patinete de manera cómoda y segura", según destacó el conseller José Luis Mateo, tras una reunión con representantes municipales de estas cinco localidades mallorquinas.

En el caso de Inca, Llucmajor y Sa Pobla, estas taquillas se ubicarán junto a las paradas de autobús de la red TIB: en concreto, en las paradas Inca Llevant 1, Llucmajor Oest 1 y Ronda Nord de sa Pobla. En estos casos, el Govern y los ayuntamientos de los tres municipios han firmado convenios de colaboración. Mientras que, en los casos de Manacor y Consell, los aparcamientos en taquillas para bicicletas y patinetes se instalarán en las estaciones de tren que gestiona Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Valoración de los regidores

El regidor de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manacor, Mateu Marcé, destacó que "cualquier inversión que se haga en el transporte público es bienvenida". "El déficit de inversión en infraestructura de transportes en Balears históricamente siempre ha sido muy grande. Por tanto, siempre es una buena noticia que se hagan inversiones. Esperamos que esta iniciativa se vaya ampliando", declaró a los medios.

Por su parte, el regidor de Transportes y Movilidad del Ayuntamiento de Llucmajor, Raúl Domínguez, expresó su satisfacción por esta medida. "Cualquier tema de inversión que hagamos en nuestro municipio es muy bien acogido", argumentó Domínguez, quien recordó que, desde el Consistorio, se invertirán 135.000 euros para un plan de movilidad urbana-sostenible en el municipio, una partida incluida en los presupuestos de 2026.

TEMAS

  • Govern
  • municipios
  • Patinetes
  • Taquillas
  • Mallorca
  • bicicletas
  • TIB
