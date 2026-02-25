Inca crea el primer consejo municipal de Memoria Democrática para impulsar políticas de "verdad, justicia y reparación"

El Ayuntamiento de Inca ha constituido el Consejo Municipal de Memoria Democrática, el primer órgano de estas características que se crea en Balears. Esta iniciativa se pone en marcha después de la aprobación de la ordenanza municipal de Memoria Democrática, que establece el marco normativo para impulsar "políticas públicas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", explica el Consistorio.

El acto de constitución se celebró este pasado martes 24 de febrero, "una fecha cargada de simbolismo", ya que coincide con el aniversario del fusilamiento del exalcalde de Inca Antoni Mateu Ferrer. La conmemoración contó con la contextualización histórica del cronista oficial de la ciudad, Miquel Pieras, quien leyó la carta de despedida escrita por Mateu antes de su ejecución, un momento especialmente emotivo que "sirvió para recordar la dimensión humana de la represión y la necesidad de preservar la memoria colectiva", subraya la institución municipal.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, destacó el carácter pionero de la iniciativa: «Con la constitución de este consejo damos un paso firme y valiente. Inca vuelve a situarse al frente de las políticas de memoria democrática en Balears. No se trata solo de recordar el pasado, sino de dignificar a las víctimas, reparar su memoria y construir una ciudad con valores democráticos sólidos.»

Una imagen del acto de constitución del nuevo organismo municipal. / Ajuntament

Por su parte, la concejala de Memoria Democrática, Alice Weber, remarcó la importancia de la fecha escogida: «Que este consejo se haya constituido el mismo día del fusilamiento de Antoni Mateu Ferrer nos recuerda que la memoria no es abstracta: tiene nombres y apellidos, tiene familias, tiene historias que no podemos permitir". “Este consejo es fruto del diálogo y del compromiso compartido con las entidades. La memoria democrática solo puede construirse desde la participación, escuchando las voces de la sociedad civil y trabajando de forma coordinada», señaló también Weber.

Noticias relacionadas

El nuevo consejo municipal "nace como un espacio de participación, diálogo y asesoramiento, integrado por representantes institucionales y por las entidades memorialistas, culturales y sociales que trabajan en el ámbito de la recuperación de la memoria democrática". La puesta en marcha de este órgano "permitirá planificar actuaciones futuras en materia de señalización de espacios de memoria, actividades divulgativas y proyectos educativos, consolidando a Inca como un referente en la recuperación y difusión de la memoria histórica", concluye el Ayuntamiento 'inquer'.