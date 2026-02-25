Entregan a Bunyola documentos que constatan la titularidad pública del camino de Comassema

Una veintena de representantes de la plataforma procamins públics i oberts han registrado este miércoles a mediodía en el Ayuntamiento de Bunyola un amplio dossier que incluye documentación que avalaría el carácter público del histórico camino de Comassema, cerrado desde hace unos 25 años por iniciativa de la propiedad de esta ‘possessió’ ubicada en Orient.

El listado de documentos, firmado por el investigador Antoni Manuel Gorrias, dirigido a la alcaldesa de Bunyola, Marian Serralta (PP), está encabezado por una demanda de inclusión en el inventario de bienes municipales del camino de Comassema, también conocido como el camí del Bosc o el camí de Bunyola a Lluc e incluye informes sobre la titularidad pública de este sendero y documentación pública extraída del Arxiu del Regne de Mallorca, los Llibres de Priorats del Arxiu del Col.legi de Lluc y del Arxiu Diocessà de Mallorca. Algunos de los documentos que forman parte del dossier entregado al Ayuntamiento datan de los siglos XIV y XV.

Con esta iniciativa, la plataforma procamins insta al Consistorio de Bunyola a iniciar de forma “inmediata” la acción investigadora para certificar la titularidad pública del camino de Comassema, ya que el dossier “incluye prácticamente el expediente de investigación completo”. El colectivo de defensores de los caminos públicos de Mallorca confía en que el Ayuntamiento se implique en la defensa de este emblemático camino del municipio de la misma forma en que lo hizo en el pleito del camí des Cabàs, reconocido como público por una reciente sentencia judicial que ha sido celebrada por la institución municipal.

Algunos portavoces de la plataforma querían entrevistarse con la alcaldesa Serralta, pero este miércoles no estaba en el Ayuntamiento, por lo que finalmente han informado de la iniciativa al teniente de alcalde Juan Antonio Riera, exalcalde de Bunyola, que ha reconocido el retraso que acumula el Ayuntamiento a la hora de aprobar el catálogo de caminos públicos, “guardado en un cajón desde hace años”, según denuncia la plataforma. Riera ha explicado que todavía deben resolverse las alegaciones desde hace unos cinco años. “No tenemos medios, debemos solicitar ayuda al Consell de Mallorca”, ha apuntado el regidor del PP.

Antes de registrar los documentos, el investigador Antoni Gorrias ha explicado que el dossier incluye archivos de diferente índole que “prueban” que el camino de Comassema es de titularidad pública, por lo que no tendría que estar cerrado. Actualmente, ha añadido, el acceso por este sendero está condicionado a la “arbitrariedad” de la propiedad, que “en ocasiones deja pasar y en ocasiones no”.

Representantes de la plataforma registran la documentación sobre el camino en el Ayuntamiento de Bunyola, este miércoles. / J. Frau

Uno de los documentos constata que el oratorio de la ‘possessió’ de Comassema es público, por lo que “es condición sine qua non que haya un camino público” en dirección al edificio religioso. También se han adjuntado dos resoluciones del propio Ayuntamiento de Bunyola que aseguran que el camino es público ya que históricamente era la vía que conectaba el pueblo con el santuario de Lluc. Otros documentos correspondientes al antiguo Col.legi de Lluc, denominación que tenía el centro espiritual de la Serra antes de estar dirigido por un prior, hacen referencia a obras de reparación del camino desde Almallutx (hoy el embalse del Gorg Blau) hasta Comassema, mientras que también se ha incluido una instancia del capitán general mediante la que ordena a Lluc que se haga cargo de los arreglos de los caminos de Escorca que conducen al santuario, siendo uno de ellos el camino de sa Foradada a Comassema.

Gorrías ha lamentado que actualmente el camino de Comassema está desviado con respecto al original, que pasaba por las casas y ha denunciado que los propietarios de grandes fincas que deciden usurpar los caminos públicos “son premiados con subvenciones”. “Los caminos públicos tienen la misma consideración que las carreteras, es como si alguien decidiera cerrar una de estas carreteras y dejar sin acceso a un pueblo”, ha concluido el historiador.

La plataforma también ha recordado al Ayuntamiento de Bunyola que el histórico camino de Passatemps, que conecta el núcleo de Palmanyola con la finca de Raixa, también está cerrado por iniciativa de los propietarios de las fincas de s’Heredat y Biniatzar. Este camino histórico, documentado desde el siglo XIV, suponía la vía principal de Son Sardina a Raixa, pasando por la Font de Mestre Pere, Son Termens y s’Heredat, y sigue cerrado a pesar de la presión vecinal que exige su apertura y que de forma frecuente organiza marchas y actos reivindicativos en contra de la usurpación del sendero.