El Consell asegura que "en ningún caso" la ley de la Serra contempla el desvío de caminos públicos

El Consell de Mallorca ha salido al paso de las declaraciones realizadas en los últimos días por entidades vinculadas a la plataforma pro camins públics i oberts sobre los efectos que tendrá la futura ley de la Serra de Tramuntana sobre los caminos públicos de la cordillera. Estos colectivos han expresado su temor a que la iniciativa legislativa, que han calificado de “partidista”, potencie la privatización o los desvíos de senderos públicos para “favorecer” a los dueños de las grandes ‘possessions’ de la montaña mallorquina en detrimento del interés general.

En este sentido, el director insular de la Serra de Tramuntana y alcalde de Escorca, Antoni Solivellas, asegura que “en ningún caso” la futura ley, cuyo anteproyecto está hoy en exposición pública, “contempla ni el desvío ni la privatización de ningún camino público de la Serra”. “Quiero que esto quede muy claro”, subraya el cargo del Consell de Mallorca.

Solivellas añade que el texto legislativo “incluso va más allá”, ya que “establece un marco favorable para que los propietarios, a través de convenios y acuerdos, puedan abrir caminos al uso público” que actualmente no son accesibles. El director insular asegura que la intención del artículo 40.3 de la Ley de la Serra “no es otra que permitir desvíos de caminos que son completamente privados” para fomentar su uso público.

Solivellas recuerda que la ley “está en fase de alegaciones” y garantiza que el Consell recibirá “encantado” cualquier propuesta de “mejora del redactado” porque el objetivo es “hablar con todos los agentes implicados para buscar el máximo consenso posible”.