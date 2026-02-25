Comienza la redacción del proyecto de rehabilitación de Es Sindicat de Felanitx

El Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Felanitx han organizado este miércoles la primera reunión de trabajo para iniciar la redacción del proyecto de rehabilitación de Es Sindicat de Felanitx, con el equipo de arquitectos jóvenes que lo llevará a cabo.

Las instituciones se han reunido con el equipo de jóvenes arquitectos del proyecto ganador del concurso Europan 18 para restaurar el edificio, ha informado la Conselleria de Vivienda, Movilidad y Territorio en un comunicado.

La reunión se ha llevado a cabo para avanzar en el contenido y las directrices de intervención de la propuesta ganadora en el concurso internacional, con el objetivo de poder contar con un proyecto técnico que sea la base de la futura ejecución de las obras.

Un protocolo entre el Govern, el Consell y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana hará posible la contratación del equipo de arquitectos del proyecto ganador, 'Re[Vi]ure es Sindicat', para la rehabilitación del edificio histórico de Felanitx.

El proyecto 'Re[Vi]ure es Sindicat', de los arquitectos Aina Perelló, Arnau Carbó, David Perelló, Francisca Gual y Sergi Pérez, propone la transformación de la antigua bodega cooperativa en un gran espacio multifuncional que combina la memoria del pasado con nuevos usos culturales, gastronómicos, educativos y residenciales.

La propuesta incluye un centro de creación cultural y artística, salas de exposiciones, un laboratorio gastronómico de producto local con tienda y restaurante, espacios formativos vinculados a los materiales arquitectónicos, así como un espacio residencial cooperativo, que incluye la construcción de vivienda pública para residentes.

El exterior se destina a espacio público, como una extensión del mosaico agrícola del municipio, con huertos vecinales y una buena conexión entre el edificio, el casco urbano y el entorno natural.

Desde 2010

Es Sindicat de Felanitx es propiedad del Consell desde 2019. El objetivo del proyecto es plantear una intervención arquitectónica capaz de dotar el edificio de un nuevo uso como centro cultural y social, combinando tradición, innovación y sostenibilidad, que resalte el elevado atractivo patrimonial, simbólico y comunitario de este edificio singular, que es un referente del patrimonio industrial mallorquín.

El conseller José Luis Mateo ha felicitado a los ganadores del concurso y les ha manifestado su apoyo para "dar una nueva vida a un edificio emblemático como Es Sindicat, para convertirlo en un espacio cultural, artístico, social y residencial, y mantener la esencia y la memoria de la antigua bodega cooperativa de Felanitx".

La Dirección General de Vivienda y Arquitectura, que presentó el emplazamiento de la reforma de Es Sindicat al concurso internacional Europan, realizará también el acompañamiento al equipo de arquitectos, entre los que figuran dos profesionales mallorquinas.

También el presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado la labor de "los cinco jóvenes arquitectos que, con una propuesta presentada desde la isla, han ganado el concurso entre una treintena de equipos de arquitectos".

La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, ha indicado que, aunque es un proyecto a largo plazo, comienza a avanzar "de cara a tener la financiación adecuada y establecer un calendario para la restauración del edificio"