Arrancan tres años de obras para el nuevo Palacio de Justicia de Manacor

La empresa Ortiz Construcciones y Proyectos SA ha comenzado las obras del nuevo Palacio de Justicia de Manacor, que unificará los ocho juzgados de instrucción y primera instancia que actualmente están repartidos por distintas calles del municipio. Las máquinas ya trabajan en un solar próximo a la Ronda de Felanitx, en las afueras de la ciudad. La empresa madrileña dispone de 38 meses (algo más de tres años) para ejecutar un proyecto con un presupuesto, después de impuestos, de 18,9 millones de euros. La superficie total construida será de 9.228 metros cuadrados distribuidos en varias plantas.

Las obras se prolongarán durante tres años. / Sebastià Sansó

Con la construcción del nuevo edificio se pretende unificar las distintas sedes judiciales que ahora se encuentran repartidas por el centro de la ciudad, “que presentan falta de espacio y obsolescencia de las instalaciones, mejorando así las condiciones en las que actualmente se presta el servicio público de Justicia, teniendo en cuenta también la posibilidad de un futuro crecimiento de la planta judicial”, según indica el informe previo.

Para que pudieran comenzar las obras, el Ayuntamiento de Manacor, propietario del solar de la calle Pilar —ahora cedido al Ministerio de Justicia estatal—, ha tenido que trasladar todo el material de la brigada municipal que hasta ahora ocupaba el espacio a diferentes ubicaciones. Una de ellas es un local alquilado justo al lado del solar de los futuros juzgados, parcialmente utilizado también por Ortiz Construcciones y Proyectos SA para acopiar material y evitar traslados constantes.

De esta manera se pone fin a una serie de intentos frustrados desde el anuncio de la Secretaría de Estado de Justicia de querer construir un nuevo palacio de justicia en Manacor. El último episodio tuvo lugar el pasado 13 de marzo de 2025, cuando una adjudicación tuvo que declararse desierta por falta de ofertas que se ajustaran al presupuesto base de licitación, de casi 20,5 millones de euros.

Recreación de cómo quedarán los juzgados en su interior. / Sebastià Sansó

Más de 4.500 metros cuadrados

De hecho, en febrero de 2011 el Ayuntamiento de Manacor ya aprobó, en sesión plenaria, la cesión de un solar de 4.595 metros cuadrados de la calle Pilar al Ministerio de Justicia con el fin de que pudiera construir doce juzgados unificados. Un compromiso que no se ha materializado hasta ahora, después de que el órgano estatal lo incluyera en sus presupuestos en el año 2021.

Cabe recordar que en las sucesivas memorias del año judicial que publica el Ministerio, con las principales incidencias y estadísticas, desde hace más de una década se destaca el mal estado físico —tanto en conservación como en espacio— de los juzgados de Manacor, las dificultades logísticas derivadas de la dispersión de los juzgados de instrucción (ubicados en tres edificios distintos) y la consiguiente necesidad de construir un edificio común y moderno.

Es cierto que el traslado de los distintos juzgados desde el centro de Manacor hacia las afueras puede generar algunos inconvenientes, pero también lo es que esto permitirá al consistorio recuperar el edificio del Palacio de Justicia (juzgado de instrucción número 1, situado en la plaza Font i Roig e integrado en el conjunto histórico dominico). Lo que posibilitará unificar todo el claustro de Sant Vicenç y crear un gran centro cultural, con una ampliación de la biblioteca y una sala pública de exposiciones, entre otros usos.

El edificio, proyectado por el despacho Junquera Arquitectos, pretende representar “una percepción sorprendente en dos volumetrías como marca de identidad de los Juzgados de Manacor. Una propuesta arquitectónica, por otra parte, coherente con las condiciones climáticas de Mallorca, cerrada hacia el exterior y abierta hacia el interior en espacios protegidos, con una tipología mediterránea de patios adecuada a las condiciones específicas de este edificio institucional”.