Vox propone impulsar el turismo de caravanas en Andratx con una nueva área de servicios

Archivo - Una de las caravanas inmovilizadas.

Archivo - Una de las caravanas inmovilizadas. / POLICÍA LOCAL IBIZA - Archivo

EP

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Andratx defenderá en el próximo pleno, que se celebrará el jueves, una moción dirigida a impulsar el turismo de caravanas en el municipio.

Los de Santiago Abascal, según ha indicado el partido en un comunicado, reclamarán la creación de un área de servicios para caravanas, autocaravanas y furgonetas camperizadas.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Andratx, Ismael Mateos, ha sido considerado que el pueblo "no puede seguir mirando hacia otro lado mientras el turismo de caravanas crece de forma imparable en toda España".

"Es una dejadez que perjudica al municipio, a los vecinos y también a los propios visitantes", ha sostenido el regidor, quien ha destacado que Mallorca "reúne todas las características para atraer" a este tipo de turista.

Además, ha señalado que cuando no se habilitan espacios adecuados, los usuarios de este tipo de vehículos "acaban utilizando lugares no autorizados como fuentes, gasolineras o alcantarillas".

"Esto no solo genera molestias, sino también riesgos sanitarios y medioambientales. La falta de planificación del equipo de gobierno está provocando un problema que se puede evitar con voluntad política", ha advertido.

Así, la formación tratará de conseguir el consenso del pleno para reclamar apoyo jurídico del Consell de Mallorca, buscar un nuevo espacio para la creación de una zona de vaciado y valorar la habilitación de un área regulada de estacionamiento para este tipo de visitantes.

  Andratx
  VOX
  caravanas
Vox propone impulsar el turismo de caravanas en Andratx con una nueva área de servicios

