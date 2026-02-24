Tres caminos costeros de Mallorca, premiados por su excelencia ambiental y sostenible

Tres caminos litorales de Mallorca han sido incluidos este año en la lista de Senderos Azules, un galardón que reconoce la excelencia ambiental y el uso sostenible del territorio y que otorga anualmente la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) a los caminos de todo el Estado español que cumplen unos determinados criterios de calidad vinculados con el trazado, la señalización, la gestión del patrimonio natural y cultural, y el uso público.

En la edición de este año, un total de 194 caminos de toda la geografía española han engrosado el listado de Senderos Azules correspondiente a 2026, que incluye 40 senderos más que en la pasada edición, logrando una red que ya supera los 1.200 kilómetros.

Los tres caminos mallorquines que han sido galardonados son los únicos del archipiélago balear que han cumplido los criterios exigidos. Se trata de Es Comú de Muro, la Ruta litoral de Palma y el camino de sa Marina de Son Real (Santa Margalida).

Una imagen del camino de Es Comú de Muro. / DM

En el caso de Es Comú de Muro, el Ayuntamiento ha celebrado este lunes que nuevamente haya sido reconocido como Sendero Azul como un “espacio de referencia en la conservación y la puesta en valor de nuestro entorno”, así como en la promoción del turismo sostenible. Se trata de un camino de 4,3 kilómetros de una hora de duración que recorre los espacios dunares que separan las aguas interiores del parque natural de s’Albufera con las del mar.

La Ruta Litoral de Palma tiene una longitud de 5.820 metros y una duración de una hora y media. El sendero bordea toda la costa de la bahía de Palma entre es Molinar y Can Pastilla, pasando por el Coll d’en Rebassa.

La ruta Litoral de Palma también ha sido incluida en el listado de Senderos Azules. / DM

Por último, el camino de sa Marina de Son Real también destaca por sus buenas vistas de la bahía de Alcúdia. Tiene poco más de cinco kilómetros de longitud y se tarda una hora y cuarto en completar el itinerario ubicado entre la playa de Son Bauló (Can Picafort) y el núcleo de Son Serra de Marina a través de la finca pública de Son Real y sus yacimientos arqueológicos.