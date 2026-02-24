Sóller se convierte en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones sin obligación de hacerlo

Sóller se convertirá este viernes en el primer municipio de España que, sin necesidad de hacerlo por obligación legal, crea una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con la finalidad de aliviar el tráfico de buena parte del casco urbano. Junto a la creación de esta zona de tráfico limitado, se llevará a cabo una importante reforma circulatoria con la que cambiarán de sentido numerosas calles del municipio.

La ZBE se crea con el objetivo de reducir la saturación del tráfico de las calles que viene sufriendo Sóller durante las temporadas turísticas de los últimos años. Seran 72 hectáreas de casco urbano donde sólo podrán circular y estacionar los vehículos de los residentes de Sóller y cualquier vehículo 100% eléctrico. Los residentes de los municipios aledaños de Deià, Fornalutx y Escorca podrán circular por la ZBE, aunque solo podrán estacionar en las pocas plazas de ORA que se mantendrán en el interior del perímetro de tráfico restringido. Los demás conductores tendrán el acceso prohibido y para ello el ayuntamiento de Sóller ha instalado una red de ocho cámaras equipadas con multómetro que sancionarán a todos aquellos que penetren en la ZBE sin autorización. Las multas por hacerlo ascenderán a 200 euros.

El Ayuntamiento activará el viernes las cámaras con multómetro. / Joan Mora

Además de restringir el acceso, 600 plazas de aparcamiento que actualmente están reguladas por ORA pasarán a ser zona verde, donde exclusivamente podrán aparcar los conductores locales que porten el correspondiente distintivo en sus vehículos. Ayer lunes comenzaron, precisamente, los trabajos de pintura para transformar las zonas azules en verdes y en la colocación de las señales de tráfico que regularán la circulación en todas las calles que se verán afectadas por la reforma del tráfico. Todo ello, con el objetivo de que a partir de las 23 horas del próximo viernes pueda entrar el servicio la ZBE de Sóller, un proyecto que cuenta con el apoyo de los fondos europeos Next Generation que aportan a la iniciativa un presupuesto de 600.000 euros.

Para los no residentes, el ayuntamiento ha habilitado cuatro aparcamientos disuasorios junto a la carretera del desvío que sumarán 600 plazas de ORA, las mismas que estos días se suprimen dentro de la ciudad.

Para los primeros días de reforma circulatoria, la Policía Local prevé desplegar a todos sus agentes con el fin de informar el cambio de sentido de muchas calles, como por ejemplo el eje formado por las calles Pere Serra, Sant Jaume e Isabel II, que pasarán a ser la vía de salida principal de Sóller. En cambio, la calle Cetre se convertirán en la principal ruta de entrada al casco urbano.

El mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Sóller. / Joan Mora

“Pido paciencia”

El alcalde de Sóller, Miquel Nadal, pedía ayer a los ciudadanos de Sóller que “tengan paciencia con los cambios que se avecinan”. Aseguró que esta medida “pretende mejorar la vida de los sollerics, la calidad del aire y que los residentes de Sóller puedan aparcar en su municipio”.

En su opinión, “los conductores de Sóller deberán cambiar el ‘chip’ para adaptarse a los cambios que vienen a partir de ahora” y se mostró convencido que “con un par de días la gente se acostumbrará a la nueva reforma circulatoria”.

Del mismo modo, señaló que los no residentes “deberán acostumbrarse a aparcar en los estacionamientos disuasorios” y entrar a pie a Sóller y apuntó que “todos estos cambios se ponen en práctica después de haber realizado hasta cuatro estudios rigusosos sobre la circulación en el municipio”.