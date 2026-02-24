Nuevo bus en la línea 342 entre Consell y Alaró para conectar con el tren, pero siguen las quejas de los usuarios

El Consorci de Transports de Mallorca ha puesto en servicio un autobús de mayores dimensiones en la línea 342, que conecta Alaró y Consell con la estación ferroviaria, con el objetivo de incrementar la capacidad y aliviar los problemas de saturación en horas punta. Desde este lunes, el 70 % de las expediciones se realizan con un vehículo de 12 metros y hasta 70 plazas, lo que supone 40 viajeros más por servicio. La medida responde a una petición trasladada por el Ayuntamiento de Alaró ante el aumento de usuarios. La incorporación del nuevo autobús ha sido posible tras la adecuación de varias paradas, como la ampliación de la del carrer Joan Alcover y mejoras en el recinto de la estación de Consell para garantizar la maniobrabilidad y seguridad del vehículo. También se repintaron líneas viarias y se adaptaron puntos del trazado sin eliminar plazas de aparcamiento.

Sin embargo, la mejora llega en un contexto de reiteradas quejas vecinales. La última, ayer lunes 23 de febrero. Según denuncia uno de los usuarios habituales de la línea 342. En el último año ha presentado un centenar de quejas, unas quejas que empezó a ponerlas en septiembre de 2023. “Han pasado 897 días de la primera queja presentada y los problemas continúan”, detalla. Según relata, el pasado lunes 23 de febrero, en plena hora punta, el servicio de las 6.58 horas se prestó con un minibús de 12 plazas, insuficiente para los 21 pasajeros que aguardaban para enlazar con el tren de las 7.11 hacia Manacor. Tras la intervención telefónica del conductor con la empresa, los viajeros pudieron acceder al vehículo, algunos sentados en el espacio destinado a equipaje. El afectado también lamenta la eliminación de frecuencias en franjas como el mediodía y la tarde.

Franjas horarias

Aunque se celebra que se haya incorporado un autobús de mayor capacidad, algunos usuarios consideran que las respuestas de la Administración “llegan tarde” y no se ajustan al crecimiento de la demanda en el municipio. Así las cosas, los usuarios reclaman que las mejoras garanticen puntualidad y plazas suficientes en todas las franjas horarias.