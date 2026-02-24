El millonario museo submarino de Portocristo naufraga y queda descartado

No habrá arrecife submarino en la entrada del puerto de Portocristo. El museo submarino con réplicas de barcos antiguos que debía atraer turismo cultural y de aventura al núcleo costero queda definitivamente descartado. Así lo dio a conocer la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Manacor, Júlia Acosta, quien tras varias reuniones institucionales ha decidido renunciar a un proyecto inicial con un presupuesto de dos millones de euros y que fue presentado la pasada legislatura como la gran inversión con fondos europeos del municipio.

A finales de 2022 el Ayuntamiento de Manacor recibió una subvención europea de los Fondos Next Generation por valor de dos millones de euros para crear y gestionar un parque de arqueología submarina, que a su vez debía servir como arrecife para regenerar la fauna marina de la bocana del puerto, muy afectada durante décadas por las redes de la pesca de arrastre.

El proyecto, tramitado por la delegación de Turismo, debía estar listo en un plazo de tres años, aunque se consiguió una prórroga de uno más para intentar reflotar una iniciativa que ya desde el principio sonaba demasiado ambiciosa. El museo debía reproducir a escala real cuatro barcos históricos musealizados a partir de los restos locales estudiados por el Institut Balear d’Estudis d’Arqueologia Submarina (IBEAM). También tenía como objetivo recuperar la biodiversidad y la fauna marina en un área devastada y empobrecida como consecuencia del exceso de extracciones de recursos marinos, así como incorporar módulos para mejorar la conectividad ecológica entre los barcos y las áreas marinas de la Red Natura 2000.

Se debía comenzar con una reproducción a escala del barco romano de ses Llumetes, de unos 20 metros de eslora, que se dedicaba al transporte de salsa de pescado (garum) entre la Bética y Roma en el siglo I d.C., y del que actualmente se ha llevado a cabo la sexta campaña de estudio. Esto, además de servir para conocer cómo pudo haber sido esta embarcación en su época, también sería útil para regenerar y crear una especie de santuario marino, que se esperaba pudiera contar con otras reproducciones a escala de los barcos que se sabe que se han hundido en Portocristo entre el siglo I y el siglo XX, entre ellos otro barco romano, uno bizantino o un vapor del siglo XX.

Modificado

Acosta señala que todavía hay un proyecto en marcha en fase de tramitación; una modificación del inicial que deberá estar lista como máximo en junio de este año y que en ningún caso contempla el arrecife submarino: “La premisa es que no se devolverá ni un euro y que llegaremos a tiempo”, aunque no ha querido desvelar cómo se invertirán los fondos ni si se destinarán al núcleo costero. “Era un proyecto sensible que dependía de autorizaciones de Costas, de Recursos Hídricos, de Capitanía Marítima… En un pleno anterior ya informamos de que no seguiríamos con el proyecto inicial por condicionantes técnicos, legales y administrativos”.

El presidente de la Junta Local del PP de Manacor, Mateu Fullana, ha mostrado su preocupación por esta situación y ha afirmado que “Portocristo ha perdido una oportunidad muy importante. Hablamos de 2 millones de euros que debían llegar al núcleo y que hoy no están”.

Fullana ha criticado la falta de transparencia y ha exigido que se explique públicamente qué ha pasado con estos fondos europeos: “¿Dónde han ido a parar estos fondos que eran para Portocristo? ¿Por qué no se ha defendido el proyecto donde correspondía?”.