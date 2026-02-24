Més per sa Pobla denuncia que el Govern oculta los informes técnicos sobre el tren

Més per sa Pobla y el grupo parlamentario de Més per Mallorca han denunciado este martes la "falta de transparencia del Govern" en la tramitación del proyecto de ampliación del tren entre sa Pobla y Alcúdia, después de que la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad haya "negado el acceso a los informes técnicos y sectoriales emitidos en el marco del proyecto".

Los ecosobiranistas consideran especialmente "grave" esta decisión en un contexto en el que más de 400 alegaciones han sido presentadas por la ciudadanía, entidades y colectivos del municipio y de la comarca, evidenciando una "movilización social e interés en torno a esta infraestructura".

Desde Més per sa Pobla se recuerda que la agrupación local registró una batería de enmiendas y propuestas concretas para reformular el trazado, reducir el impacto territorial y mejorar la integración urbana del proyecto, especialmente en lo que se refiere a la ubicación de la estación, la protección de la 'marjal' y la conexión real con el núcleo urbano. Estas alegaciones han sido trabajadas de forma coordinada con el grupo parlamentario de Més per Mallorca para garantizar una defensa institucional a todos los niveles.

El portavoz de Més per sa Pobla en el Ayuntamiento, Antoni Simó Tomàs, ha remarcado que "más de 400 alegaciones son una expresión clara de que el pueblo quiere ser escuchado. Si el Govern quiere consenso, debe empezar por responder con argumentos técnicos, solventes y con transparencia". Tomàs ha añadido que "la movilización ciudadana y el debate público han obligado al Govern a matizar algunas de sus posiciones iniciales. Si hoy el proyecto ya no es exactamente el mismo que se anunció es gracias a la presión democrática del territorio".

Por su parte, el diputado de Més per Mallorca en el Parlament, Ferran Rosa, ha denunciado que "no tiene ningún sentido que se nieguen informes al Parlament mientras se habla de participación y diálogo. Los representantes públicos tenemos derecho a conocer la documentación técnica que fundamenta el proyecto". Rosa ha advertido que "la transparencia es una obligación legal y democrática".

Més recuerda que la normativa vigente obliga a la Administración a motivar sus decisiones y a dar respuesta a las alegaciones presentadas durante el período de información pública. En este sentido, la formación exige el acceso inmediato a los informes técnicos y ambientales del proyecto, así como la publicación de un documento de respuesta motivada que analice el conjunto de las más de 400 alegaciones registradas por ciudadanía, entidades y representantes institucionales. Asimismo, reclama que el Govern haga público el calendario completo de tramitación hasta su aprobación definitiva, con indicación clara de las fases pendientes y los plazos previstos.

"Defendemos el tren como una infraestructura clave para avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible y de transición ecológica", concluye Tomàs. "Pero precisamente porque creemos en él, exigimos rigor, transparencia y respeto institucional. El tren no puede construirse de espaldas al territorio ni a la ciudadanía", concluyen.