Llucmajor pide restablecer la línea de bus con parada en el hospital de Son Llàtzer

El Ayuntamiento de Llucmajor ha solicitado el restablecimiento de la línea de autobús con parada en el Hospital de Son Llàtzer durante una reunión mantenida con el Consorci de Transports y el secretario autonómico de Educación del Govern.

El encuentro, en el que participó una representación municipal, sirvió para abordar distintas mejoras en la movilidad de estudiantes y vecinos del municipio, con especial atención a las conexiones con centros educativos y a la accesibilidad sanitaria.

El Ayuntamiento trasladó la necesidad de recuperar la parada en el Hospital de Son Llàtzer, una reivindicación que considera prioritaria para mejorar la conexión directa con este centro hospitalario y garantizar una mayor accesibilidad a los servicios sanitarios para los vecinos de Llucmajor.

En materia educativa, se trabajó en la coordinación y en la petición conjunta de ajustes que faciliten la llegada y salida del alumnado en el bus del TIB tanto al IES s’Arenal como al CIFP Pere de Son Gall, dos centros que concentran un importante volumen de estudiantes del término municipal.

Tras la reunión, los representantes institucionales realizaron una visita a la nueva parada del TIB en Cala Pi, donde comprobaron sobre el terreno el funcionamiento de esta infraestructura recientemente puesta en marcha.

Plan de movilidad

El Consistorio recordó además que los nuevos presupuestos municipales incluyen una partida de 135.000 euros destinada a la elaboración del nuevo Plan de Movilidad, una herramienta estratégica que permitirá planificar de forma integral las necesidades de transporte y circulación en Llucmajor y sus distintos núcleos urbanos.