Crece la familia de la Finca Pública de Galatzó: nace un ternero de raza mallorquina y 17 lechones de porc negre

La Finca Pública de Galatzó vive unos días de lo más especiales ya que la familia crece con la llegada de nuevos animales. Hace apenas unos días nació el primer ternero de vaca mallorquina en la finca y, casi al mismo tiempo, también han venido al mundo dos camadas de porc negre que suman 17 lechones. Este nacimiento marca el inicio de una etapa importante, ya que se esperan más crías próximamente: otras vacas mallorquinas incorporadas recientemente a la finca están actualmente en periodo de gestación. Para conmemorar la llegada del primer ternero, el Ayuntamiento ha querido implicar a la ciudadanía organizando una votación en redes sociales para elegir su nombre. Tras recoger distintas propuestas, se han seleccionado tres finalistas —Valent, Galatzito y Torró— que ahora se someten a la decisión del público.

Fue en diciembre de 2025 cuando se produjo la introducción de estas reses a la finca de Galatzó. Ello fue posible gracias a la colaboración de Pagesos de la Terra con el objetivo de fomentar el pastoreo sostenible para mejorar la gestión forestal, favorecer la biodiversidad y reducir el riesgo de incendios mediante el control natural de la vegetación. Así, la finca custodia razas autóctonas como la vaca mallorquina, el porc negre o la oveja roja, además de asnos o colmenas de abejas para impulsar la polinización natural.

Centro de referencia

Además de la actividad ganadera tradicional, Galatzó se ha consolidado como un centro de referencia para la recuperación de fauna. Así, la finca alberga el Centro Oficial de Acogida de Tortuga Mora, en colaboración con el COFIB y la Conselleria de Medio Natural, y ha servido de escenario para la liberación de rapaces como el águila coa barrada.

Con una superficie de 14 millones de metros cuadrados —alrededor del 10% del término municipal—, la Finca de Galatzó es el mayor espacio natural de Calvià. Dispone de 22 kilómetros de senderos señalizados, hospedería y salas polivalentes, y el conjunto señorial está siendo rehabilitado para habilitar nuevos espacios culturales y divulgativos.