Consecuencias de la privacidad en dominio público

Imagen de una pasada marcha reivindicativa a favor de la apertura del camino público de Passatemps, en Bunyola.

Imagen de una pasada marcha reivindicativa a favor de la apertura del camino público de Passatemps, en Bunyola. / DM

Llorenç Riera

Llorenç Riera

Era de esperar. Inmediatamente después de ser divulgado, el anteproyecto de ley de la Serra de Tramuntana está acaparando significativos rechazos. Todo apunta que son el punto de partida de un considerable número de impugnaciones y alegaciones que se presentarán durante los dos meses de exposición pública. La norma auspiciada por el Consell es tan abierta que deja entrever claramente sus intenciones. Bajo el principio generalista y ambiguo de la «simplificación administrativa» casi todo será interpretable y por tanto posible, incluso el concepto de dominio y uso público. Ahí está uno de los puntos vitales de la cuestión que, en función del modo en que acabe la redacción definitiva de la ley, puede marcar un antes y un después. Las cartas de la política y el negocio están echadas sobre el mantel inigualable de la Serra y sobre él se juega un futuro que va desde la integración doméstica al reconocimiento internacional.

No deja de ser llamativo ­y preocupante– que se levante la veda sobre lo que hasta ahora ha sido una lucha lenta y constante de determinados colectivos cívicos: la denuncia del cierre y reconducción de caminos públicos a conveniencia de los dueños de la possessió de turno. De ahí la indignación de Gadma y su llamada a contestar el proyecto de ley de la Serra. El ejemplo es claro: Si la iniciativa del Consell prospera, la recuperación del Camí des Gabás o la vuelta a los orígenes del paso por Bàlix del Mig, las reivindicaciones de logro más reciente, pueden quedarse en nada. La propiedad de la possessió se extenderá a los caminos que la transitan y, eso sí, podrán canalizarse hacia todo tipo de negocio rentable de uso urbano en pleno corazón de una Serra de Tramuntana que la Unesco, al menos de momento, sigue tutelando. Las posibles lesiones y daños quedan interpretables en manos de un consorcio de presunta composición salomónica.

Los grandes terratenientes, autóctonos o extranjeros, siempre han ejercido su presión sobre las autoridades de turno. Va en sus genes. Se desvanece la esperanza de que los tiempos han cambiado en beneficio del bien público.

