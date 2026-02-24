El casal de jóvenes de Inca casi alcanza los 20.000 usuarios

El Casal de Joves Sa Fàbrica de Inca ha registrado durante el año 2025 un total de 19.834 usuarios, consolidando una clara línea de crecimiento. La cifra mejora los 18.443 usuarios de 2024 y casi duplica los datos de 2023, cuando se registraron 11.508 personas.

Este incremento confirma el casal juvenil como un "equipamiento clave para la juventud de Inca", explica el Ayuntamiento, tanto como punto de encuentro como centro de dinamización social y asociativa. “Nuestro objetivo es impulsar iniciativas de ocio juvenil, fomentar la participación de los jóvenes en las actividades del municipio y ofrecer un espacio de encuentro y ocio. Vamos por buen camino y, poco a poco, hemos consolidado el casal de jóvenes como un espacio de referencia para los jóvenes del municipio», señala el concejal de Joventut, Antoni Peña.

Uno de los ejes fundamentales del proyecto es la participación activa de los jóvenes. Durante 2025 se han desarrollado 15 talleres autogestionados, de los cuales 12 tienen continuidad y 3 son nuevos. Estos talleres son impulsados por los propios jóvenes y dirigidos a otros jóvenes, reforzando así la autonomía, el liderazgo y la capacidad de iniciativa.

En este sentido, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, destaca que “el Casal no es sólo un espacio de ocio, es un espacio de crecimiento. Cuando los jóvenes proponen, organizan y lideran talleres para otros jóvenes, estamos construyendo ciudad desde la base y fomentando una participación real y transformadora».

"El Casal también mantiene un papel clave como sede de las asociaciones juveniles y como espacio de apoyo para entidades del municipio, con numerosas cesiones de espacios a lo largo del año. Dispone además de servicios como la Oficina de Atención al Joven, sala de estudios, espacios de reuniones y trabajo en grupo, espacio expositivo y salas polivalentes", subraya el Consistorio.

Entre las nuevas iniciativas de este 2025 destaca el programa Estiu JovINK, dirigido a jóvenes de 12 a 16 años. Esta iniciativa, por vez primera, ha ofrecido una programación específica para los más jóvenes durante los meses de verano, con el objetivo de proporcionar propuestas de escuelas de verano adaptadas y más atractivas para ellos.

Por otro lado, también se ha reforzado el proyecto Connexions Joves, un espacio semanal de encuentro y creación de comunidad, así como la iniciativa DiJove, que ha llevado actividades y dinamización juvenil a diferentes plazas de Inca a lo largo de todo el año.