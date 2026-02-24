Todas las cábalas y sospechas posibles

Resulta muy llamativo el método utilizado por el alcalde de Estellencs, Bernat Isern, para alimentar las sospechas de juez y parte muy interesada que recaen sobre él en lo relativo al nuevo Plan General del municipio. Es más, tiene el coraje de presentarse a sí mismo como un prodigio de generosidad y juego limpio con una oferta de informes jurídicos que promete entregar a la oposición «por buena fe» desbordante. No los ha presentado por adelantado ni a tiempo, no sea cosa que se desbaratara su plan personal. Debe ser la misma causa por la cual ha cambiado de actitud, es decir, de presencia y voto, en relación al pleno de la semana pasada. Mutar de rústico a urbano, en un lugar tan apreciado como Estellencs, no es cuestión menor.

Hay un punto altivo, de arrogancia si se quiere, en el comportamiento de Bernat Isern que, de paso, arrastra a Miguel Ángel Rosselló y ya no digamos a una secretaria municipal que, según las crónicas, apoya su aval técnico en un corte y pega demasiado frágil en lo legal para conceder garantías a cuanto se decidió ayer, más bien todo lo contrario. De prosperar, el planeamiento urbanístico aprobado por la corporación municipal, será el de Bernat Isern. Una identificación unipersonal de tal calibre es nociva por principio. Debería ser el Plan General de Estellencs. Ni más ni menos que el de la identidad colectiva capaz de aglutinar y ser aceptada por todos los residentes. Eso, hoy, no está claro.

Ni siquiera el pretexto de que en un municipio de las dimensiones humanas de Estellecs todo el mundo acaba salpicado por un interés u otro, es útil como argumento defensivo para los actuales gobernantes. Se hubieran podido establecer posiciones correctoras como parece que sí se intentó en un primer momento. De momento quedan en la palestra dos grandes cuestiones vitales, una si el equipo del gobierno del PP podrá desprenderse de las posiciones interesadas que se le asignan y otra, si el Plan General es compatible con las necesidades reales de Estellencs. Queda camino por recorrer.