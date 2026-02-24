El alcalde y un edil de Estellencs votan a favor del nuevo Plan General que revaloriza sus terrenos

El pleno celebrado este martes por la mañana en el Ayuntamiento de Estellencs ha aprobado de forma inicial el Plan General en una votación en la que, a diferencia del pleno de la pasada semana, han participado tanto el alcalde Bernat Isern como el regidor Miquel Àngel Rosselló, ambos del PP, que tienen terrenos que serán recalificados de rústicos a urbanos por la nueva normativa urbanística. En el pleno del pasado jueves, los dos regidores populares decidieron ausentarse por un posible conflicto de intereses, por lo que el documento no pudo ser aprobado por falta de mayoría absoluta.

En esta ocasión, Isern y Rosselló han cambiado de estrategia y han decidido participar en la votación al entender que no incurren en ninguna ilegalidad debido a la existencia de jurisprudencia con sentencias judiciales que avalan situaciones similares a la de la pequeña población de la Serra, tal y como se ha encargado de recordar la secretaria municipal durante el pleno.

A pesar de las peticiones de la oposición representada por la coalición Per Estellencs, el PP, que gobierna con mayoría absoluta con cinco regidores frente a los dos de la oposición, no ha presentado ningún informe técnico y jurídico que acredite la actuación de los dos regidores porque, según ha explicado el propio Isern a este diario, la oposición no cuenta con mayoría suficiente para poder reclamar una copia, si bien ha precisado que “por buena fe” la entregará a los concejales de la izquierda.

El PSOE, partido que forma parte de Per Estellencs, ha anunciado después del pleno que estudiará emprender “acciones legales” y una posible impugnación de la sesión plenaria que “obligaría a un pronunciamiento del juzgado contencioso-administrativo”, debido a las "sospechas de irregularidades". Los socialistas reprochan al alcalde que no haya entregado los informes que “supuestamente validaban su voto”. “El cambio de actitud de Isern y Rosselló no ha sido justificado adecuadamente con informes, y simplemente se ha hecho en base a capturas de correos electrónicos y jucios orales de la secretaria municipal”, lamenta el portavoz de la coalición opositora, Guillem Ensenyat.

Regidores de la oposición y otros miembros del PSOE, en el exterior del Ayuntamiento de Estellencs, el pasado jueves. / PSOE

Por su parte, el conseller del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Jaume Mateu, ha destacado que “no puede avalarse un planeamiento urbanístico que apuesta por un modelo de crecimiento que no quiere el pueblo y que daña el paisaje y el patrimonio”.

El PSOE reclama que se dé marcha atrás en la tramitación del Plan General porque “el pueblo no quiere este modelo desarrollista” y para iniciar de nuevo el proceso “con todas las garantías, transparencia y participación”, en el que “cualquier cargo público con intereses directos se abstenga de manera coherente y continuada”. Los socialistas denuncian que el documento permite la construcción de nuevos chalets unifamiliares y la “destrucción del territorio con nuevos viales y rotondas que no tienen nada que ver con la fisonomía actual del pueblo”, ubicado en uno de los parajes más bellos de la Serra de Tramuntana, patrimonio de la Unesco.

El alcalde defiende su voto favorable

El alcalde Bernat Isern ha explicado a este diario, después de la votación que ha dado visto bueno al Plan General de Estellencs, que finalmente ha decidido, junto al regidor Rosselló, votar a favor del planeamiento porque existen precedentes similares plasmados en sentencias judiciales referidas a otros pueblos del Estado español tan pequeños como Estellencs en los que “todos los políticos están afectados” por los planeamientos urbanísticos. “El Plan General de Estellencs afecta a todo el pueblo porque empieza de cero”, justifica Isern, que añade que “por este mismo motivo, tampoco podrían aprobarse los presupuestos”.

A pesar de que este martes no ha facilitado una copia del supuesto “informe técnico y jurídico” que avala su actuación, asegura que la entregará “por buena fe” a la oposición. También afirma que dispone de un dictamen favorable de la secretaría técnica del Consell de Mallorca.

El alcalde admite que un solar de su propiedad que actualmente es rústico pasará a ser urbano con el nuevo Plan General, pero “condicionado a la construcción de un vial que está programado desde hace 30 años”. “Y sin este vial, no se podrán construir las viviendas de protección oficial que también están contempladas en la nueva normativa”, añade Isern.

El regidor popular niega el argumento de la oposición de que el Plan General alterará la fisonomía del pueblo. “Solo se permiten doce nuevas viviendas unifamiliares de 130 metros cuadrados como máximo, además de otras doce viviendas de protección oficial”, afirma antes de aseverar que “no queremos ni una Valldemossa ni un Deià en Estellencs”.