Vuelve la Fira del Fang a Marratxí: Consulta las fechas y las principales novedades

La edición de este año de la “Fira del Fang”, que cumplirá su XLI aniversario, tendrá lugar del 7 al 15 de marzo.

Al igual que el año pasado, se celebrará en la Plaça de l’Església de Sant Marçal. Como novedad, la carpa destinada a las exposiciones escolares y otras muestras, así como a las conferencias y actuaciones musicales —que anteriormente se ubicaba en “La Verònica”—, también será trasladada a la misma plaza de Sant Marçal.

Premio 'Benet Mas'

Por su parte, la exposición de las piezas que aspiran al premio “Benet Mas” continuará en el Museu del Fang, situado en el Molí de Sa Cabaneta.