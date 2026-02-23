Sineu contará con una nueva residencia pública con 60 plazas

El municipio de Sineu contará con una nueva residencia pública con capacidad para 60 plazas asistenciales. La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha presentado este lunes en el municipio del Pla la futura residencia para personas mayores dependientes, un nuevo equipamiento incluido dentro del Plan de Infraestructuras Sociasanitarias 2026-2030. Al acto han asistido también el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet, el gerente del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de Balears, Alejandro Mora, y el presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, entre otros cargos.

La residencia, cuya ubicación todavía no se conoce contará con 60 plazas y tendrá un coste previsto de 10,7 millones de euros. Actualmente, según explica el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet, los técnicos municipales trabajan con los del Govern para conocer las características que debe tener la futura ubicación del equipamiento social. "Valoramos distintas opciones", apunta el regidor popular.

El proyecto se desarrollará bajo un modelo de atención residencial personalizada y comunitaria, organizado en pequeñas unidades de convivencia de 20 personas, "con el objetivo de generar un espacio cálido, seguro y adaptado al día a día de los usuarios, manteniendo la proximidad con el entorno rural y el ritmo propio del municipio", explica el Govern.

Este planteamiento, alineado con el modelo de atención centrada en la persona implantado en las residencias del Govern, "favorece la autonomía personal, la convivencia en grupos reducidos y una atención más individualizada, priorizando el bienestar emocional, la integración en la comunidad local y que los residentes se sientan en un entorno lo más parecido posible a su hogar".

En este sentido, la consellera Fernández ha destacado que "seguimos desplegando equipamientos en distintos municipios para acercar los recursos a la ciudadanía y garantizar que las personas puedan permanecer en su entorno habitual cuando necesitan cuidados".

La residencia forma parte del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias del Govern de las Illes Balears, integrado dentro del programa estratégico Illes en Transformació. El plan prevé en el conjunto de las Illes Balears la creación de 18 infraestructuras, 693 plazas y una inversión global de 82,4 millones de euros, con el objetivo de ampliar y modernizar los servicios públicos de atención a la dependencia.

Por su parte, el Consell de Mallorca, a través del IMAS, "tendrá un papel clave en esta actuación, puesto que asumirá la gestión de la residencia cuando el proyecto esté finalizado. De esta forma, la institución insular garantizará que las nuevas plazas se integren en el sistema público de servicios sociales y respondan a las necesidades reales de las personas mayores y de sus familias", explica la institución insular.

En palabras de Guillermo Sánchez, «estas 60 plazas nuevas reforzarán la red pública y nos permitirán ofrecer una respuesta más cercana y más adecuada a las personas mayores del Pla de Mallorca. Desde el Consell de Mallorca, a través del IMAS, asumiremos la gestión del recurso para garantizar un servicio de calidad, estable y pensado para las necesidades de las personas y sus familias».