Ses Salines inicia los trámites para implantar la ESO en el municipio ante el crecimiento de la población escolar

El Ayuntamiento de Ses Salines ha iniciado gestiones con la Conselleria de Educación para planificar la futura construcción de las infraestructuras necesarias que permitan impartir Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el municipio. Se trata de una reivindicación histórica de numerosas familias tanto de Ses Salines como de la Colònia de Sant Jordi.

Durante la presente legislatura, el consistorio ha mantenido diversas reuniones y ha impulsado iniciativas de coordinación con otras administraciones, así como con las asociaciones de madres y padres (AMIPAS) y los equipos directivos de los CEIP de Ses Salines y de la Colònia de Sant Jordi. El objetivo ha sido analizar la viabilidad del proyecto y comenzar a trabajar conjuntamente con la Conselleria para avanzar en su planificación.

En la actualidad, las ratios de alumnado todavía no cumplen los requisitos necesarios para acometer de forma inmediata la construcción de un nuevo centro. No obstante, desde el Ayuntamiento apuestan por una planificación a medio plazo, teniendo en cuenta que la población escolar del municipio aumenta año tras año. Las estimaciones apuntan a que en un plazo aproximado de cinco años podrían darse las condiciones necesarias para hacer realidad esta infraestructura educativa.

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha subrayado la importancia de anticiparse a las necesidades futuras. “No podemos esperar a tener las ratios para solicitar la infraestructura, porque entonces llegaríamos cinco años tarde. Lo que queremos es avanzar trabajo, planificar y colaborar con la conselleria para estar preparados cuando llegue el momento”, ha señalado.

Beneficio

Desde el consistorio defienden que la implantación de la ESO en el municipio supondría un importante beneficio para las familias, al evitar desplazamientos diarios fuera del término municipal y facilitar la conciliación. Además, consideran que reforzaría el arraigo de los jóvenes a su entorno más cercano.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la educación y con el futuro de los niños y niñas de Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi, apostando por una planificación responsable que permita anticipar necesidades y garantizar unos servicios educativos acordes al crecimiento del municipio.