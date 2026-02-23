Sanciones
Sencelles ratifica la multa de 10.400 euros por una fiesta ilegal en 2019
El Ayuntamiento constató la presencia no autorizada de más de 700 personas y 150 vehículos en una finca rústica en la que se generaron graves molestias a los vecinos
El Ayuntamiento de Sencelles ha informado este lunes que ha resuelto imponer una sanción de 10.400 euros a los organizadores de una macrofiesta ilegal celebrada el 1 de noviembre de 2019 en una finca rústica del municipio, después de que la institucion municipal no haya aceptado el recurso que habían presentado los particulares que habían montado la fiesta con motivo de la festividad de Halloween en 2019.
Según explica el Ayuntamiento, la Policía Local constató ese día la presencia de más de 700 personas y unos 150 vehículos, una aglomeración de personas que provocaron graves molestias a los vecinos, así como desorden en las carreteras e incluso un accidente de tráfico. Los vecinos alegaron que no era un hecho aislado y que en la finca se repetían las "fiestas multitudinarias" cuyas entradas se vendían incluso por internet.
El acto, además, generó una actividad económica sin que existiera ninguna autorización para llevarlo a cabo. Al parecer, la organización había contratado personal de seguridad, lo que "evidenció que se trataba de una actividad económica sin autorización previa", denunció en su día el Ayuntamiento.
El Consistorio de Sencelles añade que mantiene una "línea de tolerancia cero ante actividades ilegales que alteren la convivencia y la seguridad".
