El PSOE de Calvià propone un gran pacto municipal por la vivienda

El Grupo Municipal Socialista de Calvià propondrá en el próximo pleno impulsar «un gran pacto político y social por la vivienda ante la emergencia habitacional que sufre el municipio y garantizar el acceso a un hogar digno y asequible». Los socialistas alertan de que el precio de la vivienda continúa disparado, situándose en niveles históricos que expulsan progresivamente a los residentes.

Para el PSOE, esta dinámica «pone en riesgo el equilibrio social del municipio y su futuro como comunidad». La moción, según explican, defenderá que la solución a esta crisis debe basarse en un gran consenso institucional y social: «un pacto que entienda la vivienda como un derecho y no como un bien de mercado sometido a la especulación».

Los socialistas plantearán la necesidad urgente de declarar Balears como zona de mercado residencial tensionado para poder limitar los precios del alquiler y contener una escalada que está provocando expulsiones silenciosas cada vez que se renuevan los contratos.

Asimismo, la iniciativa aludirá a la polémica vecinal por la ampliación del polígono de Son Bugadelles hacia el conocido como ‘triángulo de Galatzó’, y propondrá una modificación puntual del PGOU para destinar este ámbito a vivienda exclusivamente de protección oficial.

El PSOE considera que esta reserva de suelo debe servir para garantizar «vivienda asequible para los residentes y evitar que el desarrollo urbanístico continúe alimentando la especulación».

"Algunos se pelearán por ver quién es más racista"

«Mientras algunos se pelearán en el pleno por ver quién es más racista, el PSOE Calvià estará centrado en el verdadero problema que sufren nuestros vecinos y vecinas: no poder acceder a una vivienda», manifestó la portavoz municipal socialista, Nati Francés, en alusión a las mociones separadas sobre la prohibición del burka presentadas por PPy Vox. «Sin limitar los precios del alquiler y sin aumentar la vivienda pública, cada renovación de contrato se convierte en una expulsión silenciosa», aseveró.