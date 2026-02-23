PP y Vox presentan en Calvià mociones separadas para prohibir el burka

Calvià se suma al debate de la prohibición del velo integral, bajo las formas del burka o del niqab. El pleno municipal del próximo jueves abordará esta cuestión, con la particularidad de que los dos socios de gobierno (PPy Vox) han presentado mociones diferentes, aunque con el mismo eje central:el rechazo al uso de estas prendas en dependencias públicas.

El Grupo Popular, por un lado, ha registrado una iniciativa contra aquellas prácticas «contrarias a los derechos, los principios y los valores constitucionales, que atentan contra la integridad y la dignidad de las mujeres y de las niñas».

En esta moción, los populares recuerdan que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en una resolución de 2010, ya señalaba que, el hecho de llevar el velo, y, sobre todo, el velo integral como el burka o el niqab, es percibido en multitud de ocasiones «como un símbolo de sumisión de las mujeres hacia los hombres, y limita su rol en la sociedad, su vida profesional y obstaculiza sus actividades sociales y económicas».

«Una mujer con burka no puede relacionarse y vive encarcelada, sometida y deshumanizada, lastrada por la marginación, la humillación y la discriminación. No podemos permitir que, en nombre de una supuesta diversidad cultural, se tolere en España una discriminación sistemática contra las mujeres que atenta contra su dignidad y contra su libertad», esgrimen desde el PP.

La moción reclama que se inste al Gobierno de España a promover las reformas legislativas y normativas necesarias «para prohibir el uso del velo islámico integral en todos los edificios e instalaciones de titularidad pública».

La iniciativa, además, reclama al Gobierno y a la Unión Europea que promuevan mecanismos de sanción para castigar no sólo la imposición de esta prenda, sino también prácticas como los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina, «que atentan contra la dignidad y la integridad de las mujeres y de las niñas».

Moción de Vox

Por otro lado, Vox ha registrado una moción en que recuerda que las dependencias municipales son espacios administrativos «en los que se desarrollan actuaciones con efectos jurídicos, se presta atención directa al público, se gestionan datos personales, y se garantiza la seguridad de usuarios y empleados públicos».

En este contexto, prosigue argumentando la iniciativa, la identificación visual del rostro resulta, en determinados servicios y trámites presenciales, «un requisito funcional imprescindible, directamente vinculado a la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones, la seguridad de personas y bienes y el normal desenvolvimiento del servicio público».

De ahí que la moción reclame que no se permite el acceso a dependencias municipales de aquellas «personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro». «Esta condición será aplicable con carácter general, y con independencia del origen, motivación o significado de la prenda», esgrimen desde este grupo municipal en el gobierno.

Sobre la moción que presentará el PP en el mismo pleno, el portavoz municipal de Vox, Manuel Mas, explicó que ha mantenido conversaciones con los populares, aunque estos han optado por registrar una iniciativa propia. «Vienen a decir algo parecido, pero siendo más finos», dijo.

Según el edil de Vox, su formación registró la moción el día 2 de este mes, en el marco de una iniciativa que se está promoviendo en distintos municipios de España. «Ellos han visto que nosotros teníamos esta propuesta y que está teniendo éxito popular, y no se han querido quedar rezagados», sostuvo.

En cualquier caso, Mas confía en que ambas iniciativas puedan salir adelante. «Aunque se tramiten por separado, no creo que voten en contra de la nuestra ni nosotros de la suya», concluyó.