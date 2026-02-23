El Hotel Formentor reabre el 18 de marzo con nuevo spa, restaurantes y un programa especial de Semana Santa

El Hotel Formentor, conocido como Four Seasons Resort Mallorca, reabre sus puertas el próximo 18 de marzo, levantando el telón de la temporada 2026 con una ambiciosa apuesta por el bienestar, la alta gastronomía y una programación especial para Semana Santa. El emblemático hotel, segundo establecimiento de la cadena en España, inicia así un nuevo capítulo como refugio exclusivo en plena naturaleza.

Ubicado en un parque natural privado junto a la bahía de Pollença, el histórico hotel —inaugurado en 1929 y ahora reformado bajo el sello Four Seasons— refuerza su posicionamiento como destino de lujo mediterráneo con importantes novedades, especialmente en el ámbito del wellness, una de las grandes tendencias del turismo en 2026.

Así, el resort ha renovado su oferta de bienestar para consolidarse como un referente global en el sector. El nuevo spa incorpora marcas internacionales de referencia como Biologique Recherche, Sepai, Seaskin for Life y Gaia Natural Products. Entre los tratamientos estrella destaca el programa “7 Step Skin Journey” con Biologique Recherche, un recorrido facial diseñado para adaptarse a las necesidades de la piel a lo largo del año. Cada mes se ofrecerá un tratamiento específico, acompañado de un diagnóstico gratuito mediante tecnología Skin Instant Lab para personalizar el cuidado. En el apartado corporal, el tratamiento Endospheres x Sepai combina microvibración compresiva y drenaje linfático para estimular la circulación, favorecer la detoxificación y mejorar la firmeza de la piel.

Imagen del Hotel Formentor. / Four Seasons Resort Mallorca

La oferta se completa con programas de senderismo y ciclismo por los paisajes de Formentor, así como experiencias singulares como “Amanecer con delfines” o “Mallorca desde arriba”, pensadas para conectar al huésped con el entorno natural. Paseos por los jardines, meditación frente al mar y actividades al aire libre forman parte de una propuesta que busca integrar lujo y naturaleza.

Novedades gastronómicas

La reapertura llega también con novedades culinarias. El restaurante Shima apuesta por la cocina Nikkei, fusión de sabores peruanos y japoneses, en un entorno con vistas al mar y cócteles de autor.

Por su parte, Llum i Sal —novedad de la temporada— rendirá homenaje a la tradición marinera de la bahía de Pollença con propuestas como ventresca de atún rojo, navajas gratinadas y arroces elaborados con producto fresco de pescadores locales. Abrirá para comidas a partir del 1 de mayo y para cenas desde el 15 de mayo.

La oferta se completa con Mel, de filosofía farm-to-table y menús de temporada con productos autóctonos; y Cercle, el bar del hotel, con una cuidada selección de vinos y cócteles inspirados en ingredientes locales.

El resort refuerza además su propuesta con experiencias privadas como cenas entre viñedos al atardecer, picnics gourmet en rincones del jardín, cine bajo las estrellas o veladas íntimas en cabañas junto al mar. A ello se suman iniciativas como “A Legacy of Land and Flavour” o “Mallorca’s Culinary Heritage”, centradas en la cultura gastronómica de la isla.

Especial Semana Santa

Coincidiendo con el inicio de temporada, el Four Seasons Formentor ha diseñado un programa especial para Semana Santa dirigido a familias. Habrá talleres de cerámica y pintura, talleres de té e infusiones locales, decoración de galletas y huevos de Pascua y una tradicional búsqueda de huevos de Pascua con un “Golden Egg” escondido por el resort.

Entre las citas destacadas figuran las jornadas “Arroces y Sobremesa” (29 de marzo y 5 de abril), con estación especial de paellas; una noche de cine al aire libre el 1 de abril; una Wine Masterclass en el viñedo de Formentor el 2 de abril; un exclusivo Cocktail Speakeasy el 3 de abril; y el Easter Brunch Market el 4 de abril, con mercado de marcas locales, música en vivo y actividades infantiles.

Con casi un siglo de historia y tras su transformación bajo la gestión de Four Seasons, el resort aspira a consolidarse como uno de los referentes del lujo en el Mediterráneo, combinando hospitalidad, naturaleza y experiencias personalizadas en uno de los enclaves más icónicos de Mallorca.