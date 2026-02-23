Evento
Andratx acoge una masiva marcha solidaria contra el cáncer
Medio millar de personas participaron en un recorrido de 4,5 kilómetros, con salida y final en la plaza de España
Andratx celebró ayer una marcha solidaria contra el cáncer que reunió a medio millar de personas. La actividad fue organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer con la colaboración de la Regiduría de Servicios Sociales, que dirige la concejala Mady Juan.
La actividad consistió en un recorrido de 4,5 kilómetros, con salida y llegada en la plaza de España de Andratx. Antes del inicio, se leyó un manifiesto en apoyo a las personas afectadas por la enfermedad y para concienciar sobre la importancia de la investigación y la prevención. La concentración previa estuvo animada por la Batucada El Puntazo.
Con la inscripción, los participantes recibieron una camiseta conmemorativa. Además, en la plaza de España, voluntarias de la asociación contra el cáncer instalaron un punto de venta de artículos solidarios, cuya recaudación se destinará a apoyar la labor de la entidad. La alcaldesa Estefanía Gonzalvo, junto con regidores de su equipo de gobierno, participó activamente en la marcha, completando el recorrido junto a vecinas y vecinos. El dispositivo contó con la presencia de agentes de la Policía Local, un punto de asistencia sanitaria y varios puntos de avituallamiento distribuidos a lo largo del recorrido.
