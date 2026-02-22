Xisca Mora, alcaldesa de Porreres: “Si más políticos pasaran por un Ayuntamiento, se haría política de otra manera”

La alcaldesa de Porreres, Xisca Mora (El Pi), vive estos días “una montaña rusa de emociones” porque el martes renunciará en el pleno tras trece años como alcaldesa para ceder la vara de mando a su socia popular, Maria Agnès Sampol. En esta entrevista, hace balance de estos trece años de gestión para iniciar una nueva etapa en el Consistorio como regidora. “Lo he dado todo por Porreres”, confiesa la que en 2013 se convirtió en la primera mujer al frente del Ayuntamiento.

Entró como la primera alcaldesa de Porreres en 2013, ahora cierra una etapa y cede la vara de mando a Maria Agnès Sampol, ¿cómo vive estos días?

Lo vivo como una auténtica montaña rusa de emociones. Por un lado, siento tristeza por dejar un cargo que me ha hecho mucha ilusión y del que me siento profundamente orgullosa; además, me encanta el trabajo que hago. Pero, por otro, también estoy muy contenta y satisfecha por la labor realizada durante estos trece años. He tenido la oportunidad de aportar mi granito de arena para ayudar a mejorar Porreres, y eso me llena. Estoy 100% satisfecha, sobre todo, porque he contado con regidores y regidoras que me han acompañado y apoyado siempre. Al final, la gestión de estos trece años no es solo de Xisca Mora: es el resultado de un equipo de trabajo que ha respondido y ha estado presente en todo momento.

Ha gobernado en minoría, con mayoría absoluta y también en coalición, llegando a acuerdos tanto con el PSOE como con el PP. ¿La capacidad de consenso ha sido la clave?

Gobernar en minoría, al principio, nos obligó a consensuar prácticamente el 100% de las decisiones con los grupos de la oposición. Y cuando más adelante tuvimos mayoría absoluta, mantuvimos esa misma manera de hacer: seguir dialogando, escuchando y buscando acuerdos. A lo largo de estos años hemos sido capaces de pactar tanto con fuerzas de izquierdas como de derechas, y eso demuestra que, por encima de las siglas, compartíamos un objetivo común: querer lo mejor para Porreres y trabajar por la gente que vive en el municipio. Cuando tienes eso claro, el camino es mucho más fácil.

Xisca Mora, en la entrada del Ayuntamiento de Porreres. / R.F.

¿Hasta qué punto la política de más arriba ganaría si se aplicara el estilo de la política municipal?

Creo que todo el mundo, al menos una vez en la vida, debería tener la oportunidad de trabajar en un ayuntamiento. Te hace valorar mucho más las cosas y entender lo que cuestan de verdad. Muchas veces damos por hecho los recursos y los servicios que tenemos en un municipio, pero detrás de cada uno hay personas que se han dedicado a conseguirlos, muchísimo esfuerzo y, por supuesto, una gestión económica que no siempre se ve. Si más gente que hace política autonómica o insular hubiera pasado antes por un ayuntamiento, creo sinceramente que se haría política de otra manera. La proximidad y el tú a tú con los vecinos te aportan un valor añadido enorme: conoces de primera mano los problemas reales, escuchas historias que te ponen la piel de gallina y entiendes la complejidad de situaciones que viven muchas familias. Y cuando lo has visto y lo has vivido cerca, es mucho más fácil trasladarlo a otras instituciones y buscar soluciones. En cambio, cuando se desconoce esa realidad, a veces se cae con más facilidad en la demagogia o el populismo

¿Cómo entiende la política Xisca Mora?

Xisca Mora, sea o no sea alcaldesa, seguirá trabajando por el pueblo de Porreres en esta nueva etapa como regidora. Concibo la política desde la proximidad, desde la escucha y desde el reconocimiento de que a veces no podemos llegar a todos. También la entiendo desde la humildad de pedir disculpas por los errores cometidos durante estos 13 años de gestión.

El martes renuncia como alcaldesa, ¿qué papel tendrá Xisca Mora en el Ayuntamiento con Maria Agnès Sampol como alcaldesa?

Seguiré como regidora de Comercio, Industria, Artesanía, Movilidad e Igualdad. A pesar de gestionar unas áreas concretas, estaré disponible para todo el mundo que me necesite. Tendré dedicación exclusiva y estaré aquí cada día para ayudar en todo lo que sea necesario asumiendo mi nuevo papel de regidora. Sabré cuál es mi papel y que ya no seré alcaldesa.

¿Qué consejo de alcaldesa veterana le da a Sampol?

Que siga trabajando como lo hemos hecho hasta ahora con el equipo de gobierno. Durante estos tres años de legislatura hemos demostrado que, aunque seamos dos partidos, hemos funcionado como un único equipo y hemos logrado muy buenos resultados. Me gustaría que se respetara el legado de estos trece años y que se continúe mejorando Porreres, pero sin querer transformarlo. Nuestro pueblo tiene una identidad muy fuerte, con ese carácter de pueblo de interior que nos define. Yo me siento profundamente orgullosa de Porreres y creo que debemos preservar esa identidad tan auténtica.

Si tuviera que hacer una radiografía de Porreres, ¿de qué puede sacar pecho el municipio y qué retos tiene por delante?

Hemos colocado Porreres en el mapa de Mallorca. Tenemos muchas infraestructuras, edificios municipales y servicios. A nivel educativo, se ha logrado ampliar la escuela de Primaria. Esta semana han empezado las tareas de ampliación del IES de Porreres con la ejecución del vial y delimitando el solar para que luego el IBISEC ya pueda empezar a hacer el proyecto de ampliación. A nivel económico, tenemos un tejido empresarial muy importante que podrá disfrutar de un polígono industrial que se ha hecho nuevo. Ya está en marcha y ya hay empresarios que han solicitado licencias de obra para construir sus naves. Será una herramienta de desarrollo empresarial muy importante. También la balsa de riego es crucial para el sector primario con el aprovechamiento del agua. A nivel deportivo somos envidia de muchos pueblos del Pla de Mallorca porque tenemos una piscina cubierta, una piscina exterior, un pabellón deportivo, un campo de fútbol con césped artificial y unos vestuarios que ahora también se han reformado. Son infraestructuras que se hicieron hace mucho tiempo y que necesitan su mantenimiento. Hay que hacer una apuesta clara para que este mantenimiento se lleve al día. A nivel cultural, tenemos un auditorio municipal que celebra muchas actividades de promoción de nuestra cultura y lengua. Por otra parte, hay temas que me sabe mal como alcaldesa no haber podido ver que se hagan realidad. Tenemos el centro de día acabado, ahora se ha sacado la licitación y aún no está adjudicado el servicio. Me sabe mal no haber visto las puertas abiertas del centro de día con la gestión empezada porque es un servicio muy necesario para nuestro municipio.

¿La piscina cubierta cuándo abrirá sus puertas?

La piscina cubierta es otro tema pendiente porque hasta principios de mayo no se podrá abrir porque ha habido muchas complicaciones en la tramitación de la gestión. Ha habido un tema judicial en medio y hemos tenido que esperar la resolución del juez. Es un servicio necesario no solo por la práctica deportiva, también por temas de salud porque hay gente mayor que acude a la piscina a hacer rehabilitación o niños con discapacidad que necesitan este servicio. Me crea mucha impotencia que no se haya podido abrir aún.

"Creo en el mallorquinismo político, en su defensa y en su protección"

Empezamos un año preelectoral, ¿ya sabe si repetirá en las elecciones municipales del 2027?

No, todavía no lo sabemos. Se está trabajando en este sentido. Siempre he dicho que soy una mujer de partido y creo firmemente en los valores y principios que defiende El Pi y ahora también juntado con la coalición Per Mallorca. Creo en el mallorquinismo político, en su defensa y en su protección, por lo tanto, el futuro ya veremos que nos depara.

¿Qué lectura hace de la coalición que pone Mallorca en el centro político?

Escuchando a la gente a pie de calle, creo que necesitan que haya este espacio. La política se ha polarizado hacia la extrema izquierda y hacia la extrema derecha. Mucha gente demanda un espacio de centro, moderado y de defensa del mallorquinismo político. Creo que un conjunto de partidos municipalistas que no dependen de Madrid es fundamental para la defensa de los intereses de Mallorca.

¿Con qué se queda de estos 13 años como alcaldesa?

Con muchas cosas buenas. He conocido a mucha gente. Queda poca cosa de la Xisca Mora de 2013 porque me ha ayudado a aprender a nivel personal y profesional. He conocido a mucha gente de entidades y asociaciones. Alcaldes y alcaldesas de la Mancomunitat del Pla que son mi familia. Tengo amistades con ellos que serán de por vida, sean del partido que sean. Es lo que tiene la política municipal. La covid nos unió porque hicimos un trabajo conjunto muy importante y siempre ha habido mucha solidaridad entre nosotros. A nivel personal también todos estos años me han ayudado a reforzar el carácter, a reconocer que no soy una superwoman que puede llegar a todo. La gestión municipal de 2013 no tiene nada que ver con la de 2026, ha cambiado mucho. Antes podíamos dar soluciones muy rápidas pero ahora se alarga en el tiempo y ello crea mucha frustración a un alcalde o alcaldesa. Hay que hacer alguna cosa a nivel autonómico o estatal para agilizar estas tramitaciones porque nuestros vecinos si tienen un problema urgente no pueden estar por un papel. Me llevo este sabor agridulce de que todo se ha alargado en el tiempo. El centro de día es un ejemplo.

¿Qué ha aportado Xisca Mora como alcaldesa?

Lo he dado todo por Porreres. Incluso he puesto en riesgo mi situación personal quitando horas a mi familia, cambiando los planes a última hora porque tenía que cumplir con el Ayuntamiento. Evidentemente me he equivocado con algunas decisiones y pido disculpas pero siempre han sido con la mejor intención y pensando con el interés general. Quiero destacar también la parte femenina de ser la primera mujer alcaldesa de Porreres. Ha sido una gran oportunidad para abrir una puerta para las futuras mujeres que quieran formar parte de una lista electoral. Si así lo deciden, que vean que es posible formar parte de estos órganos de dirección. Es un tema de igualdad de oportunidades.