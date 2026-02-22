La política de ir pasando los días

No cabe alegar desconocimiento ni novedad en el caso de Xisca Mora. Desde funcionaria a alcaldesa, ha pasado por todas las graduaciones de la casa consistorial y ha gobernado, con tiempo y espacio sobrado, de todas las formas y condiciones posibles. Con afiliación política menguante en búsqueda de reubicación, ahora queda en esa cómoda posición intermedia de la dedicación exclusiva. Son las rentas que da el ser emérita y el haber reconducido el resultado electoral a conveniencia. Ha hecho amigos, ya es algo. Sabe de los lodos de la excesiva burocracia y de la adulación del cargo. Más de una década en la alcaldía da para mucho, aunque en ello haya poco destacable y sí bastante desgaste. Entre la ilusión y el estupor, Mora ha tenido poca fortuna en su intento de llevar más allá de la política doméstica la fortaleza de la mujer porrerenca inquebrantable. Fue una osadía sin apoyos. Ni grandes méritos ni fracasos estrepitosos. Xisca Mora personifica de forma aventajada los modos y usos políticos del ir pasando los días. Gestión, si se puede, claro, serpentear para evitar salpicaduras y lo que quede ya lo hará la siguiente que para eso están los pactos.