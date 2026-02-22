Memoria histórica
Inca homenajea a los tres hermanos Sancho, asesinados por el franquismo
José, Emilio y Antonio eran tres zapateros vinculados a la izquierda, cuyo legado ha recordado una nueva edición del ‘Memorial de l’Oblit’
El Claustro de Sant Domingo de Inca acogió este domingo una nueva edición del ‘Memorial de l’Oblit’, enmarcado dentro del ciclo ‘Inca té Memòria’. Este año, durante el acto se rindió un homenaje a los hermanos Sancho, víctimas del franquismo.
Como explicaron desde el Ayuntamiento, José, Emilio y Antonio Sancho Jorques fueron tres vecinos de Inca, zapateros de profesión, comprometidos con los valores democráticos y vinculados a la UGT y a la Agrupación Socialista de Inca.
En 1937 fueron asesinados en el marco de la represión franquista, y, como resaltó el Consistorio, se convirtieron en un «símbolo del sufrimiento que vivieron tantas familias inqueres durante aquel período».
«Además de su compromiso social y político, también eran conocidos por su vinculación deportiva como jugadores del CE Constància, formando parte activa de la vida social y comunitaria de la ciudad», informó el Ayuntamiento.
El acto comenzó con una interpretación musical a cargo de Miquela Lladó y Jordi Tugores. De la bienvenida institucional se encargó Alice Weber, edil de Cultura y Memoria Democrática del Ayuntamiento de Inca, mientras que el historiador Antoni Janer aportó contexto para ayudar a comprender las circunstancias de los hechos.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la intervención de la familia, que compartió unas palabras de recuerdo y reconocimiento.
Como marca la tradición, el acto finalizó con la interpretación de ‘El cant dels ocells’ y una ofrenda floral en memoria de los hermanos Sancho y de todas las personas que sufrieron la represión.
La regidora destacó que «actos como el Memorial del Olvido son fundamentales para dignificar a las víctimas y sus familias, y para garantizar que la memoria histórica forme parte del presente y del futuro de Inca».
