Costumari Popular
Febrer curt, pitjor que turc
Ha començat la Quaresma
Temps penitencial de la litúrgia cristiana, de quaranta dies de dejunis i abstinències, de preparació per a la Pasqua, que commemora la Mort i Resurrecció de Jesús. Precedida de tres setmanes: Septuagèsima, Sexagèsima i Quinquagèsima, la Quaresma (Quadragèsima) conclou amb el temps de Passió i la Setmana Santa. És un cicle variable en el nostre calendari solar, ja que depèn de la lluna de Nissan, entorn de la qual s’escau el Dijous Sant. Quaranta dies, en record dels quaranta anys de l’èxode del poble d’Israel pel desert, camí de la Terra Promesa; i dels quaranta dies i quaranta nits que Jesús passà al desert on fou temptat, abans del seu baptisme i del començament de la seva predicació.
Una mica d’història
En els orígens, la Quaresma era un temps de preparació per al baptisme solemne, que se celebrava en la Vetlla de Pasqua. A la fi del s. IV adoptà el caràcter penitencial: els penitents públics acomplien les penitències prescrites. Quarantena de tristesa i mortificació, de repressió dels instints, de sermons incitant al penediment i a la conversió. Però no esdevé especialment repressiva, i per fer fora els costums llicenciosos, fins al s. XVII, amb l’Estat absolutista i la Contrareforma. Temps de «fer magre»: l’Església proscrivia la carn –fins i tot ous i llet, antigament- i qualsevol plaer o expressió festiva. També eren prohibits els jocs d’atzar, balls, cants profans, fins i tot riure; dur vestits de colors cridaners; assistir a espectacles públics; fins i tot celebrar bodes i naixements.
Avui, primer diumenge de Quaresma
Avui començaven les representacions del drama sagrat de la passió que tenien lloc cada diumenge de Quaresma. Hi havia, però, qui considerava aquest diumenge com una extensió del de Carnestoltes i es lliurava a una expansió alegre i divertida, encara que amb mesura, tot deixant les obligacions quaresmals per més endavant. El quaresmer començava les seves predicacions a totes les esglésies i els espectacles i cafès tancaven més prest. Durant la Quaresma també estaven prohibides les relacions sexuals.
Cançons de Quaresma
El nostre cançoner és ric a l’hora de fer present esdeveniments col·lectius que han quallat en el quefer diari, i un d’ells és la Quaresma: «Coranta dies Senyor,/ sempre seguit dejunàreu,/ i d’agenoiat suàreu/ sang viva, per mon amor». «Si cada dia fos festa/ i Nadal de mes en mes,/ i Pasco cada setmana,/ i sa Corema mai vengués!». «Sa Corema ve, germans,/ i haurem de dejunar;/ i si és per falta de pa,/ ja dejunàvem abans». «Sa Corema ja se’n ve/ i es dejunar m’inquieta;/ una promesa tenc feta:/ de fer-lo com dormiré». «Ja som partit roda plena / i me’n vaig al de d’allà. / Hala, anem-mos-ne a colgar, / que ja som dins sa Corema!». «Jo me n’anava a cercar / cames-roges pes rector, / llavò pes predicador / que sa Corema mos fa».
També ha començat el Ramadà
És un dejuni que consisteix a no menjar, ni beure res, des que surt el sol fins que es pon. Les persones de religió musulmana celebren el Ramadà perquè creuen en un déu, que es diu Alà; el profeta Mohammed va escriure el llibre, l’Alcorà, que diu als musulmans que han de complir cinc preceptes a la seva vida: 1. La «xahada»: Alà és l’únic déu i Mohammed, el seu profeta. 2. El «salat»: oració i pregària cinc vegades al dia. 3. el «zakat»: l’almoina als pobres. 4. El «ramadà»: el dejuni durant un mes (mes del Ramadà). 5. El «haj»: peregrinació a la Meca (Aràbia Saudí) una vegada en la vida, si es pot.
Sant Policarp (23)
Havia estat molt invocat contra el mal d’orella. La gent que patia aquesta malaltia anava a untar-se l’orella amb oli calent de la seva llàntia. Per tal que l’oli no s’acabàs, se n’hi havia d’abocar el doble de la quantitat que se’n prenia; si no es feia així, el sant s’enfadava i tornava el remei en mal. En la darrera reforma del santoral aquest sant va ser traslladat del 21 de gener al dia d’avui.
Entra el Creixent (24)
«Per sant Macià (24) l’oreneta ve i el tord se’n va»; les orenetes es mengen el corc de les faves i dels xítxeros. Aquest és un mes bo per tondre les bísties, i per sanar els porcs. Augmenta la posta de l’aviram, neixen els mens i comença el temps de formatjar. La terra comença a agafar el color verd, perquè ha plogut molt i hi ha molta d’herba; un temps, quan totes les cases de camp tenien vaques, cavalls, someres, cabres, ovelles... es menjaven totes aquestes pastures, però avui ja no hi ha animals i, de vegades, sembla com si el camp estàs abandonat. «L’apòstol sant Macià/ cada any mos ne sol fer una:/ el darrer dia de bulla/ i Corema a l’endemà».
Sabíeu que...?
· Avui és el Dia per la Igualtat Salarial entre Dones i Homes. Dimecres (25) és el Dia Mundial de l’Esterilització Animal. Dijous (26) és el Dia Mundial del Pistatxo.
· Una bona terra per omplir els testos de les nostres plantes és la terra de mata, alzines i roures. Les fulles d’aquests arbres i arbusts degradades a terra, mesclades amb podriments de fusta i glans (i amb l’ajut de cucs, cuques i fongs), es converteix en un compost molt bo.
· La ruca (Eruca versicaria) s’ha convertit en un luxe, i apareix a les amanides dels millors restaurants. Coneguda en castellà com a «rúcula», la ruca és lleugerament picant. Fins fa poc era una planta silvestre, que no es cultivava, per bé que es consumeix des del temps dels romans. És molt medicinal, aporta calci i ajuda a fer la digestió.
· «Per criticar les persones, les has de conèixer; per conèixer-les, les has d’estimar» (Coluche, humorista francès, 1944-1986).
