Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos Puerto de PalmaApuñala a su padre y abueloAño Nuevo Chino en MallorcaCondena tortugasCelta-RCD Mallorca
instagramlinkedin

Celebración

La comparsa ‘Los Tribu-hos’ y la carroza ‘Salson Ferrer’ se alzan con los primeros premios en la Rua de Calvià

El Ayuntamiento de Calvià ha repartido un total de 4.720 euros en metálico además de diversos premios en experiencias culturales y de ocio

Vea aquí las mejores imágenes de la Rua de Calvià

Vea aquí las mejores imágenes de la Rua de Calvià

Ver galería

Vea aquí las mejores imágenes de la Rua de Calvià /

Redacción Part Forana

El núcleo de Calvià Vila celebró este sábado Sa Rua 2026, una cita con la participación de cerca de 900 personas distribuidas en las diferentes modalidades de carrozas, comparsas, grupos individuales y parejas.

En la categoría de comparsas, el primer premio (dotado con 700 euros) ha sido para ‘Los Tribu-hos’, seguidos por ‘Papirofesta a Ses Quarterades’ y ‘Los Colibrís de la Pantera’. Por su parte, en la modalidad de carrozas, la propuesta ‘Salson Ferrer’ ha obtenido el máximo galardón de 700 euros, mientras que ‘Quin Kristo’ y ‘Els Minions de Palmanova’ se han llevado el segundo y tercer premio respectivamente.

Noticias relacionadas y más

Además, el jurado ha otorgado un Premio Especial a la Animación, valorado en 300 euros, a la agrupación ‘Los Colibrís de la Pantera’ por su energía y dinamismo durante todo el desfile. En la categoría de Individuales y Parejas, el primer puesto ha sido para ‘Los Gadgets V16’.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents