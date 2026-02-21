Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ports aprueba una inversión adicional de 1,4 millones para reformar las barracas de Portocolom

Este cambio en el proyecto inicial responde al deterioro más acusado de lo previsto inicialmente en los forjados de los escars de Bassa Nova 1 y Bassa Nova 2, detectado durante la ejecución de las obras

Barracas de Portocolom

Barracas de Portocolom / CAIB

Redacción Part Forana

Ports de les Illes Balears (PortsIB), ente público dependiente de la conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua, ha aprobado la modificación del contrato de obras de rehabilitación de los conjuntos de barracas de Portocolom y la reforma de diversas zonas del puerto, con el objetivo de garantizar la estabilidad estructural de las instalaciones.

Según informó la Conselleria en una nota de prensa, este cambio en el proyecto inicial responde al deterioro más acusado de lo previsto inicialmente en los forjados de los escars de Bassa Nova 1 y Bassa Nova 2, detectado durante la ejecución de las obras.

«Recalcular la solución»

«Esta situación ha hecho necesario recalcular la solución constructiva y adaptar el proyecto para asegurar la seguridad y durabilidad de la infraestructura portuaria», informaron desde el Govern.

La modificación supone una inversión adicional de 1,4 millones de euros, incluyendo la gestión de residuos, y se enmarca dentro del contrato adjudicado en marzo de 2025 a la UTE Rehabilitación Portocolom. Con esta actualización, la inversión total del proyecto asciende a unos 11 millones de euros.

Asimismo, detalló la Conselleria, la modificación conlleva una ampliación del plazo de ejecución de las obras en cuatro meses, pasando a una duración total de 22 meses, para poder ejecutar correctamente las nuevas actuaciones necesarias.

El Govern recordó que las obras en Portocolom tienen como finalidad la rehabilitación integral de las barracas y la mejora de la urbanización de distintas zonas del puerto, «contribuyendo a la conservación del patrimonio marítimo tradicional, a la mejora de la funcionalidad portuaria y a la seguridad de los usuarios».

TEMAS

Ports aprueba una inversión adicional de 1,4 millones para reformar las barracas de Portocolom

