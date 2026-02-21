El peligro vuela a baja altura

Buscando gripe aviar, la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha dado con el virus de la enfermedad de Newcastle, alarmada por una mortandad de tórtolas turcas en Son Ferrer de Calvià. Esto le permite reaccionar rápido para hacer frente a una mal que se daba por extinguido en Mallorca desde hace mucho tiempo y sacar pecho ante lo bien que se trabaja. Los sistemas de vigilancia funcionan y permiten identificaciones de forma precoz sostiene el director general de Agricultura, Fernando Fernández. Acreditado queda, pero nosotros, aún reconociendo el mérito de la actuación profesional, nos decantaremos del entusiasmo institucional para resguardarnos en la resignación expectante.

Es lo más prudente. La realidad, más bien amarga, se impone. Los peligros al acecho van bajando la altura de sus vuelos de forma progresiva. Entre gripe aviar, sus derivados y asociados, aparte de otros contagios y modos de explotación animal, incluidos los que no son causa de responsabilidad penal, la verdad es que ya no queda plumaje seguro.

La enfermedad de Newcaste no es una zoonosis, es decir que, salvo casos de excesiva exposición, no es susceptible de contagiar a personas. Con todo, no es gratificante ver caer aves muertas ni positivo para el esfuerzo y la economía de los propietarios de explotaciones avícolas y núcleos zoológicos, el saber que un nuevo riesgo sobrevuela sus instalaciones porque no hay forma humana de poner a los pájaros silvestres en cuarentena.

La misma conselleria que está contenta por su ojo avizor frente a nuevas formas de contagio avícola admite, sin embargo, que Balears permanece desde hace tiempo en un contexto complejo de multiplicación de alertas sanitarias. Es agotador, pero no hay alternativa ni posibilidad de bajar la guardia. Vigilancia y prevención. Los veterinarios comienzan a visitar explotaciones de Calvià y Palma. Se intenta enjaular a un nuevo virus que hasta ahora se consideraba puesto a buen corral en la Comunidad Valenciana y que, por desgracia, no ha querido prescindir del atractivo que ofrece Mallorca.