Nacha Pop culmina la celebración del 150 aniversario del primer tren en Mallorca

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha puesto fin este sábado al programa de actos que ha organizado con motivo del 150 aniversario de la puesta en funcionamiento del primer tren en Mallorca, en el año 1875. Con este fin, se han celebrado actos tanto en Inca como en Palma, que atrajeron numeroso público. Hubo talleres, actividades infantiles y actuaciones musicales, entre las que ha sobresalido el concierto del mítico grupo Nacha Pop, que ha actuado en Palma en el entorno de la estación intermodal.

Asimismo, tuvo lugar la entrega de los premios de los concursos de fotografía y dibujo convocados por ese 150 aniversario de la efeméride ferroviaria. En Inca, las actividades se desarrollaron básicamente durante la mañana, a partir de las 10 horas, en la plaza de Antoni Fluxà.

No faltaron la animación infantil y actuaciones musicales a cargo de Tardes en el Café y el DJ Alfabetagamma.

La jornada festiva tuvo su continuación por la tarde en Palma, en la entrada del parque de las Estaciones desde la plaza de España, en la zona de la pérgola.

Durante el acto se entregaron los premios de los concursos. La organización explicó que las obras ganadoras estarán expuestas en la zona de andenes del metro de la estación Intermodal.

En el año 2025 se cumplieron 150 años de la llegada del tren a Mallorca. El primer trayecto se realizó entre Palma e Inca con la locomotora de vapor Nasmith Wilson, de la Compañía de los Ferrocarriles de Mallorca. Esta línea, inaugurada el 24 de febrero de 1875, es la única que ha funcionado de forma ininterrumpida desde el siglo XIX. La puesta en marcha del ferrocarril contribuyó de forma decisiva al desarrollo económico, social y cultural de la isla, como recordaron desde la Conselleria para destacar la trascendencia de la efeméride.

Diversas actividades

Con el objetivo de reconocer el papel del tren, el Govern y SFM han organizado diversas actividades conmemorativas a lo largo del año. Entre ellas, destaca la exposición itinerante ‘150 años del ferrocarril en Mallorca’, inaugurada en 2025 en la estación Intermodal, que posteriormente ha visitado municipios como Inca, sa Pobla, Manacor, Sineu, Lloseta, Llucmajor y Sant Llorenç. También se han organizado charlas y conferencias.n