Més per Sineu denuncia los “numerosos errores” del proyecto del nuevo Parc Verd: “Ni se lo han leído”

El grupo municipal de Més per Sineu ha reclamado al equipo de gobierno popular la “retirada” del proyecto de construcción del futuro Parc Verd del municipio que actualmente está en exposición pública por los “numerosos errores” que incluye el documento y que llevan a pensar al principal grupo de la oposición que el gobierno local “ni se lo ha leído”, ya que algunos párrafos se refieren a proyectos de otros municipios e incluso atribuye la parcela a propietarios incorrectos, entre otros fallos que han sido identificados por los ecosoberanistas.

El proyecto del nuevo Parc Verd de Sineu fue aprobado de forma inicial en el pleno ordinario celebrado el pasado 26 de enero y desde el 3 de febrero está en exposición pública para que los interesados envíen alegaciones. El proyecto contempla la construcción del Parc Verd en una parcela rústica de 11.525 metros cuadrados ubicada en la carretera vieja de Inca, a poca distancia del cementerio municipal, que Més ya denunció en su día que se había expropiado a la familia de una regidora del PP. La instalación sustituirá al actual Parc Verd ubicado junto al IES Sineu, que ha quedado obsoleto para las actuales necesidades de una población en crecimiento.

“Después de una lectura cuidadosa de todo el contenido del proyecto, hemos detectado errores impropios de un documento como este y que demuestran que nadie del equipo de gobierno ha hecho una revisión de su contenido”, explican desde Més per Sineu, que denuncia que parte del proyecto “hace referencia a la reforma del actual Parc Verd y no a la construcción de uno nuevo”, ya que el proyecto habla de la existencia de edificaciones en la parcela elegida, que en realidad no tiene ninguna construcción.

Así, uno de los párrafos del proyecto que está en exposición pública afirma que en la parcela hay unas “instalaciones que necesitan ser reformadas” y que en realidad no existen y que los terrenos están calificados como suelo urbano con la zonificación de Servicios Públicos. Además, en los planos del documento aparece un aparcamiento municipal para coches, mientras que el propio proyecto asegura que no se contemplan áreas de estacionamiento de vehículos.

Una imagen de hace más de una década del actual Parc Verd de Sineu. / DM

Por otra parte, el proyecto explica que se realizarán acometidas para la conexión de la red municipal de agua potable y de saneamiento y “al mismo tiempo prevé una fosa séptica y cisternas para agua potable”.

Més denuncia también errores en el calendario del proyecto, ya que el documento expuesto “prevé el inicio de las obras en 2024” e incluye documentos que datan del pasado año 2023. Además, “se prevén trabajos previos de demolición y ruinas, en una parcela en la que no hay ninguna construcción”, y se habla de “gradas para espectadores de pie, de piscinas y de pozos”.

Uno de los errores que más llaman la atención a Més es que el proyecto confunde el Parc Verd de Sineu con el del pueblo de Consell al asegurar que la infraestructura se construirá en la calle Trinxeters, que corresponde al municipio del Raiguer.

Por otra parte, el texto afirma que la superficie del Parc Verd será de 1.091 metros cuadrados, “cuando la verdadera superficie será de 2.582 metros cuadrados”, apunta Més, que añade que, según el documento expuesto, la instalación no requerirá interés general porque se ubicará en suelo urbano, cuando se trata de una parcela ubicada en plena ‘foravila’.

Gráfico del futuro Parc Verd de Sineu que muestra un aparcamiento para coches que no aparece en el proyecto. / Més per Sineu

Además, en el apartado de disponibilidad de los terrenos, el proyecto atribuye la propiedad del solar a la congregación de las monjas franciscanas y habla de un “convento” y un “jardín”, y en otro párrafo se habla de un convenio de colaboración entre el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Balears y el Ayuntamiento de Marratxí para “reformar y adaptar” un edificio como centro de día, un proyecto totalmente ajeno al del Parc Verd de Sineu.

Més se pregunta además por el uso que tendrán los 9.000 metros cuadrados que sobrarán en la parcela una vez construido el Parc Verd de 2.500 metros cuadrados. Por todo ello, la formación reclama la retirada del proyecto para que sea revisado y adecuado a la realidad antes de volver a ser sometido a exposición pública.

Por su parte, el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet (PP), admite que no tiene conocimiento de los errores denunciados por Més y los atribuye a una “cuestión técnica”, ya que el proyecto ha sido elaborado por una empresa externa que también ha proyectado la mayoría de parques verdes que están actualmente en construcción en Mallorca. “Si hay fallos, ya se subsanarán”, ha apuntado Mulet, que ha recordado que el proyecto puede recibir alegaciones que serán analizadas. “Es un proyecto muy necesario y seguiremos adelante”, ha concluido el regidor ‘sineuer’.