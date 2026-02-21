El conseller Fuster: "Con la ley de la Serra, las administraciones ya no se pasarán la pelota con las carreras ilegales"

-¿Cómo le explicaría a un vecino de un pequeño pueblo de la Serra o a alguien que trabaja allí o cultiva su huerto los fines de semana por qué es importante esta nueva ley?

-Va dirigida precisamente a ellos. No podemos olvidar que si la Serra es hoy paisaje cultural es gracias al trabajo de generaciones de personas que la han cuidado y modelado junto a la naturaleza. Si queremos que siga siendo paisaje cultural, quienes viven y trabajan allí deben seguir teniendo un papel fundamental. La ley reconoce esa realidad y les da protagonismo.

-¿En qué se diferencia esta ley de la propuesta que presentó el PSOE en 2023?

-La principal diferencia es el modelo de gestión. Nosotros apostamos por la simplificación administrativa. Ellos planteaban hasta diez organismos distintos, lo que suponía más estructura. Nosotros eliminamos duplicidades para agilizar.También cambia la financiación. Su propuesta era una declaración de intenciones. Esta ley incluye el compromiso estable de que el Govern dará prioridad al Consorci de la Serra a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

-¿Qué núcleos quedaron fuera del ámbito inicial reconocido por la Unesco y ahora pasarán a estar protegidos?

-Cuando se logró la declaración de Patrimonio Mundial no se incluyeron algunas áreas históricamente vinculadas a la Serra. Hablamos de fincas y núcleos de municipios como Andratx, Pollença, Selva, Campanet, Sóller, Bunyola o Mancor de la Vall. Ampliamos el ámbito de actuación y ponemos más territorio bajo el paraguas de la protección. Y, además, esas zonas podrán acceder a ayudas para conservar el paisaje cultural.

El conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster / Guillem Bosch

-Usted dijo que “la protección no puede convertir la Serra en un museo intocable”. Muchos propietarios se quejan de que apenas pueden hacer cambios en sus casas por la excesiva reglamentación.

-No solo los propietarios: también cooperativas y agentes que viven y trabajan en la Serra. Todos coinciden en que necesita gestión. Si no la gestionamos, perderemos precisamente aquello que la Unesco reconoció en 2011. Si durante siglos la Serra hubiera sido un museo intocable, no existirían las marjades ni las possessions. Es paisaje cultural porque hay interacción entre naturaleza y ser humano. Y queremos que esa interacción continúe. Por eso afirmé que la Serra no puede ser un museo intocable.

-Las ‘possessions’ podrán acoger nuevos usos —como congresos, conciertos o eventos— siempre que no impliquen aumentar el volumen construido. ¿Era necesario para evitar su abandono?

-Sí. Hoy el campo es menos rentable que antes y muchas fincas tienen dificultades para mantenerse. Necesitamos incentivar que puedan ser sostenibles económicamente, siempre con condiciones y sin aumentar edificabilidad. Si no se les da viabilidad, acaban abandonadas. Esta ley crea un marco legal para desarrollar esas actividades. Es una propuesta abierta a mejoras durante el periodo de alegaciones.

-La ley apuesta por transformar el turismo de masas en un modelo “sostenible y responsable” y prevé limitar accesos en momentos de saturación. ¿En qué lugares piensa? ¿El centro de Sóller, Cala Tuent, Valldemossa...?

-La visión es global para toda la Serra. Seguimos las recomendaciones de la Unesco: avanzar hacia un turismo más integrado en el paisaje. Las restricciones podrían aplicarse en momentos puntuales si una actividad pone en riesgo un elemento patrimonial catalogado. El Consorci de la Serra de Tramuntana tendrá voz y voto en la planificación turística para garantizar que se conserve lo que se reconoció en 2011.

-También se podrán restringir accesos para la realización de actividades cinegéticas. ¿Qué significa exactamente?

-La ley refuerza la gobernanza del Consorci como autoridad única de gestión del paisaje cultural. Eso permitirá coordinar mejor todas las actividades. La caza es una práctica tradicional en la Serra y no está prohibida. Hay muchos cotos privados. Queremos potenciar modalidades tradicionales y compatibilizarlas con otros usos. En ocasiones, para desarrollar una actividad concreta es necesario limitar temporalmente otras, como también ocurrirá con pruebas deportivas, cuyo número podrá regularse.

-Hay un apartado de la ley que dice lo siguiente: "Los propietarios de fincas rústicas podrán realizar desviaciones de caminos en su propiedad, sin restringir el uso, para evitar el impacto en los bienes y mejorar la calidad de vida de los residentes". ¿Qué implica esto?

-La finalidad es compatibilizar el respeto absoluto a la propiedad privada —que ha mantenido el paisaje durante siglos— con el uso público. Los propietarios que faciliten el acceso tendrán ayudas preferentes. Se trata de equilibrar derechos y garantizar que la ciudadanía pueda disfrutar de la Serra sin perjudicar a los residentes.

-Muchos vecinos denuncian las carreras ilegales de motos los fines de semana. ¿Cómo puede ayudar esta ley?

-El Consorci será un órgano interinstitucional cuyos acuerdos serán obligatorios. Hasta ahora las administraciones se han pasado la pelota las unas a las otras. Ya no. Con esta propuesta de ley, se van a tomar medidas efectivas para controlar según qué situaciones. Se podrán autorizar o no concentraciones de más de diez vehículos o de más de cincuenta motos. Además, se prohíbe la circulación de vehículos a motor y quads por caminos no asfaltados, una demanda vecinal histórica. La ley busca mejorar la convivencia y la seguridad.

-¿Qué papel tendrá el cuerpo de voluntarios de la Serra?

-Es una novedad importante. Será un cuerpo sin ánimo de lucro dedicado a tareas de sensibilización, apoyo logístico y concienciación sobre los valores paisajísticos. Me gustaría que no solo participaran residentes de la Serra, sino voluntarios de toda Mallorca.

-La ley abre la puerta a cobrar rescates en casos de imprudencia manifiesta. ¿Por qué consideran necesario regularlo?

-El excursionismo ha aumentado en los últimos años, lo cual es positivo. Los rescates estarán siempre garantizados, en cualquier circunstancia. Lo que se prevé es que una normativa específica pueda cobrar en casos de imprudencia manifiesta. Por ejemplo, si hay alerta roja y alguien decide ir al Torrent de Pareis con su familia. No tiene afán recaudatorio; también es una cuestión de proteger a los equipos de rescate.

-El PSOE critica la tardanza en tramitar la ley y cuestiona el proceso. ¿Qué responde?

-Estamos muy satisfechos con el proceso. Hicimos una consulta pública previa y reuniones con vecinos, asociaciones y agentes implicados. Incorporamos muchas aportaciones antes de presentar el texto. Ahora se abre un periodo de alegaciones hasta el 15 de abril. Esperamos aprobarla en el Consell este verano y enviarla al Parlament para que salga adelante esta legislatura. No acepto lecciones de quienes aprobaron su propuesta en marzo de 2023, justo antes de las elecciones.

-¿Está garantizada la financiación para aplicar la ley?

-La Serra no puede ser un museo intocable si queremos conservarla. Es el jardín de Mallorca y hay que gestionarla para protegerla. Por eso aseguramos un compromiso estable de financiación a través del ITS [Impuesto de Turismo Sostenible] y la prioridad presupuestaria para el Consorci.

-¿Qué régimen sancionador contempla la norma?

-Se establecen infracciones leves, graves y muy graves. Entre las más graves están provocar incendios forestales o causar daños ambientales, como vertidos. La ley también aborda la gestión forestal para reducir el riesgo de incendios y actuaciones vinculadas al agua, como la recuperación soterrada de acequias tradicionales. Sin agua no hay vida, y sin gestión no hay conservación.