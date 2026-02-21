De Cádiz a Mallorca: nace la primera chirigota mallorquina

La Chirigota de Mallorca es la primera chirigota creada en la isla. Nace de la mano de un grupo de gaditanos residentes en Mallorca, unidos por la misma pasión: vivir y hacer disfrutar el Carnaval.

Actuación de la Chirigota de Mallorca, en Son Servera. / Biel Capó

Su historia comienza una noche de Carnaval, cuando dos amigos, Fran Cordero y Javi Gómez, se desplazaron a Palma para ver la actuación del famoso chirigotero “El Selu”, que en aquel momento presentaba su chirigota en el Trui Teatre. Allí conocieron a Fran Manzano, otro apasionado del género, y fue entonces cuando surgió la idea de formar un grupo propio: La Chirigota de Mallorca.

Fran Manzano aportó una idea y música para la primera actuación. Les entusiasmó desde el primer instante y comenzaron a trabajarla a fondo. Pronto, Fran Cordero y Fran Manzano siguieron escribiendo letras y puliendo el repertorio, hasta que llegó un momento clave: “Tenemos que hacer bien las cosas”. Así nació la Asociación Cultural La Chirigota de Mallorca, considerada la primera chirigota mallorquina. Según cuentan, la reacción inicial del público fue muy positiva: la idea de una chirigota en Mallorca gustaba, y aún más cuando explicaban el proyecto.

El grupo está formado por quince componentes procedentes de distintos puntos de la isla: Ses Salines, Capdepera, Artà, Son Servera y Palma. A todos les une el mismo objetivo: la pasión por hacer y disfrutar del Carnaval. Todos son gaditanos residentes en Mallorca, excepto Eric Orta, mallorquín descendiente de gaditanos y actual director del grupo.La mayoría no se conocía entre sí. Se encontraron gracias a las redes sociales (La Chirigota de Mallorca / #a.s.la.chirigota_de_Mallorca) y así fueron contactando unos con otros hasta formar esta “familia chirigotesca”.

Foto de familia tras la actuación de la Chirigota de Mallorca, en Son Servera. / Biel Capó

Durante medio año trabajaron intensamente la puesta en escena de su obra prima. Primero ensayaron en una casa en Capdepera y, a partir de noviembre del año pasado, en el Teatro La Unió de Son Servera. No fue fácil: no son profesionales y todos compaginan esta pasión con el trabajo y la familia. Aun así, ensayaban tres y cuatro días por semana, con seriedad… aunque, tratándose de una chirigota, el humor y las risas nunca faltaron.

Mágico

Llegó el día del estreno y eligieron una fecha señalada: un viernes 13. Se subieron al escenario del teatro serverí, el mismo lugar donde tanto habían ensayado, y allí vivieron algo inolvidable. En sus palabras: “Fue mágico, precioso, indescriptible. Tuvimos una acogida única, calurosa y con mucho ambiente carnavalesco.”

La respuesta del público fue tan fuerte que, tras poner las entradas a la venta, se agotaron rápidamente. Tuvieron que preparar un segundo pase, que también terminó agotándose.

La Chirigota de Mallorca, en la Rua de Son Servera. / Biel Capó

Durante 45 minutos, el respetable se olvidó de sus problemas y dibujó una sonrisa de oreja a oreja en ese “viaje en avión” que proponía la chirigota… sin moverse de la butaca. Al día siguiente, la chirigota y su avión continuaron su representación, esta vez en el desfile de la Rua de Son Servera.

“La asociación ha venido para quedarse. Ya tenemos nuevo disfraz y melodías para el año que viene, y esperamos que nos reciban con el mismo cariño, porque nosotros lo vamos a hacer con toda nuestra pasión y amor”, afirman sus componentes.

La Chirigota de Mallorca, en la Rua de Son Servera. / Biel Capó

Mientras tanto, quienes asistieron a la primera representación no dejan de alabarla y ya se preguntan cómo será la siguiente. A corto plazo no descartan actuar en otros puntos de Mallorca. La aventura tiene futuro, ganas e ilusión… y quién sabe si, con estas expectativas, se cumplirá uno de sus sueños: pisar algún día las tablas del Gran Teatro Falla de Cádiz, cuna del Carnaval y escenario de las agrupaciones que cada febrero llenan de coplas la ciudad.