SFM no ofreció refuerzos nocturnos para el Carnaval de Lloseta pese a la petición municipal y a la disponibilidad habitual de voluntarios

La decisión de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) de no habilitar trenes nocturnos durante la noche del 14 al 15 de febrero, coincidiendo con el multitudinario tardeo del Carnaval de Lloseta, ha generado malestar institucional y críticas desde el ámbito laboral. La empresa pública argumenta que no pudo prestar el servicio por "insuficiencia estructural de personal disponible en horario nocturno", pero fuentes laborales aseguran que, en esta ocasión, ni siquiera se planteó la opción de cubrir los turnos mediante horas extraordinarias voluntarias, una práctica que es habitual ante eventos especiales.

El Ayuntamiento de Lloseta había solicitado formalmente la programación de circulaciones nocturnas para facilitar el regreso de los asistentes tras los actos principales de una de las fiestas más concurridas del municipio y de la comarca del Raiguer. En el mismo escrito, el consistorio pidió también la activación de todas las frecuencias disponibles durante el domingo y la subida temporal de los tornos de acceso y salida de la estación para mejorar la descongestión y la seguridad.

Según el comunicado municipal, la petición no obtuvo respuesta por parte de SFM. Posteriormente, la empresa decidió reforzar únicamente el servicio diurno con 16 trenes adicionales entre el sábado y el domingo, una medida que el Ayuntamiento considera positiva, aunque insuficiente al no atender la demanda principal: disponer de transporte ferroviario durante la madrugada.

La versión ofrecida por SFM sostiene que sí se activaron los refuerzos diurnos, pero que no fue posible cubrir los nocturnos debido a la falta de plantilla en ese horario, "una realidad que arrastra la empresa desde hace años" según argumentan. La entidad remarca que coopera habitualmente con los ayuntamientos para eventos especiales "siempre que exista disponibilidad operativa", que trabaja en la ampliación de personal -dependiente de procedimientos públicos- y que seguirá reforzando servicios cuando sea "técnicamente posible".

"No se cubrió porque no se quiso"

Sin embargo, fuentes de trabajadores consultadas discrepan de esta explicación. Según estas voces, cuando se programan servicios nocturnos extraordinarios "la empresa suele solicitar voluntarios para realizar horas extra remuneradas". En este caso, añaden, "no se ofreció esa posibilidad ni se abrió ningún llamamiento interno", por lo que interpretan que el servicio "no se cubrió porque no se quiso cubrir".

Estas mismas fuentes recuerdan que SFM sí habilitó servicios especiales nocturnos en celebraciones recientes como Sant Antoni, Sant Sebastià o durante el periodo navideño, precedentes que han intensificado las críticas sobre el criterio aplicado en Lloseta.

El Ayuntamiento, por su parte, vincula la ausencia de trenes nocturnos con dificultades de movilidad para numerosos asistentes, especialmente jóvenes desplazados desde otros municipios, y apunta que la situación contribuyó a problemas de convivencia y limpieza tras la fiesta. Desde el consistorio se reclama a SFM "un papel activo en la planificación de la movilidad asociada a grandes eventos", poniendo el acento en la seguridad y la sostenibilidad.

Aquella madrugada coincidió además con un grave suceso en la carretera que une Inca y Lloseta, donde un adolescente de 17 años resultó herido tras ser atropellado. Según informó el 061, el joven fue trasladado en estado muy grave al hospital Son Espases, donde continúa ingresado en la UCI, estable dentro de la gavedad. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación. Aunque no se establece relación entre ambos hechos, la falta de transporte público nocturno suele obligar a muchos jóvenes a desplazarse a pie por vías interurbanas tras eventos multitudinarios.