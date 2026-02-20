El PSIB acusa al presidente del Consell de ocultar cambios de suelo vinculados al alcalde de Estellencs

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha acusado al presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, de no informar públicamente de que el nuevo plan general de Estellencs incluye cambios en la clasificación de terrenos que afectan a propiedades vinculadas al alcalde del municipio, Bernat Isern, y a una persona del entorno familiar del primer teniente de alcalde, Miquel Ángel Rosselló, ambos del Partido Popular.

En un comunicado de prensa, los socialistas han señalado que Galmés presentó el pasado martes el planeamiento urbanístico en Estellencs destacando su contenido, sin mencionar que el documento contempla la transformación en suelo urbano de parcelas relacionadas con cargos públicos del PP en el municipio.

En declaraciones recogidas en la nota, el conseller socialista en el Consell de Mallorca Jaume Mateu ha afirmado que el presidente insular defendió el plan como un ejemplo de gestión, pero no hizo referencia a la existencia de intereses privados vinculados a miembros del equipo de gobierno local.

Según recordó Mateu, el alcalde y el teniente de alcalde se ausentaron en el pleno municipal celebrado este jueves al considerar que existía un posible conflicto de intereses, lo que impidió que el documento fuese aprobado inicialmente al no alcanzarse la mayoría absoluta requerida.

Pleno de la semana que viene

Tras ese pleno, como ya informó este diario, el Ayuntamiento convocó una nueva sesión extraordinaria para el próximo martes. Isern aseguró que, después de asesorarse bien, no hay ningún impedimento legal para poder participar en esa votación.

“Si fuese una modificación puntual del plan, sería diferente. Pero aquí lo que hay es un plan general que se hace desde cero. Todos estamos afectados. Aquí no hay incompatibilidad”, manifestó a este diario el alcalde, quien aseguró que Estellencs es un municipio “muy pequeño” y que este tipo de regulaciones acaba afectando a mucha gente.

Ley de la Serra

El Grupo Socialista también ha cuestionado la coherencia entre la defensa pública de la protección de la Serra de Tramuntana, en alusión al proyecto de ley presentado esta semana, y el contenido del planeamiento de Estellencs. Mateu ha solicitado explicaciones tanto al presidente del Consell como a los responsables municipales y ha reclamado que la tramitación del plan se desarrolle con transparencia y que los cargos públicos con intereses directos se abstengan de forma continuada.