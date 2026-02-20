La próxima cosecha de algarroba, en riesgo por el desplome del consumo de garrofín

La algarroba de Mallorca no levanta cabeza. Tras unos años en los que se llegó a cotizar por encima de los dos euros el kilo y en que se ganó el apelativo de ‘oro negro’, las previsiones no son nada positivas por el sector. Según ha denunciado este viernes la Associació de Trossejadors de Garrova de PIMEM, "la bajada en el consumo de la goma de garrofín provoca la bajada de precios de la algarroba y eso pone en peligro la campaña de recogida prevista para esta próxima temporada".

Así se desprende de la reunión que han mantenido los empresarios este pasado jueves. Por ello, la citada asociación pide a la administración "activar los mecanismos necesarios para no permitir seguir con esta caída". Los productores afirman que de seguir con esta tendencia "los payeses llegarán a abandonar la recogida de la algarroba" y para la campaña 2026 "gran parte del fruto quedará sin recoger debido la tendencia a la baja que acumula su precio".

“Es una situación muy delicada porque de nuevo un producto agrícola se ve amenazado y en consecuencia el sector primario se ve perjudicado una vez más, así como las empresas transformadoras de forma directa” según asegura la presidenta de la asociación, Juana Verger. “Tenemos que defender desde todos los frentes posibles al sector primario, no nos queda otra si queremos mantener nuestro territorio tal como lo conocemos” añade Verger.

Algarroba del norte de África

Un segundo tema tratado por los empresarios es la "preocupación" que tienen por la entrada de algarroba y sus derivados procedente del norte de África. Según la asociación, se está produciendo una "competencia desleal" ya que mientras la producción y distribución de este fruto debe cumplir la normativa europea, "la que llega de países como Marruecos, Túnez o Libia están exentas del cumplimiento de las directrices comunitarias".

Noticias relacionadas

“Sabemos cómo de perjudicial es para el sector primario los acuerdos llegados recientemente a nivel internacional y en nuestro caso no es una excepción. Pedimos que todo producto que quiera entrar en Europa cumpla con la misma normativa que cumplimos los empresarios y payeses europeos. De no ser así no podemos competir de ninguna manera”, alerta la Associació de Trossejadors de Garrova de PIMEM.