Sector primario
La próxima cosecha de algarroba, en riesgo por el desplome del consumo de garrofín
La asociación de empresarios del sector alerta de que la caída de los precios provocará el abandono de los cultivos en Mallorca
La algarroba de Mallorca no levanta cabeza. Tras unos años en los que se llegó a cotizar por encima de los dos euros el kilo y en que se ganó el apelativo de ‘oro negro’, las previsiones no son nada positivas por el sector. Según ha denunciado este viernes la Associació de Trossejadors de Garrova de PIMEM, "la bajada en el consumo de la goma de garrofín provoca la bajada de precios de la algarroba y eso pone en peligro la campaña de recogida prevista para esta próxima temporada".
Así se desprende de la reunión que han mantenido los empresarios este pasado jueves. Por ello, la citada asociación pide a la administración "activar los mecanismos necesarios para no permitir seguir con esta caída". Los productores afirman que de seguir con esta tendencia "los payeses llegarán a abandonar la recogida de la algarroba" y para la campaña 2026 "gran parte del fruto quedará sin recoger debido la tendencia a la baja que acumula su precio".
“Es una situación muy delicada porque de nuevo un producto agrícola se ve amenazado y en consecuencia el sector primario se ve perjudicado una vez más, así como las empresas transformadoras de forma directa” según asegura la presidenta de la asociación, Juana Verger. “Tenemos que defender desde todos los frentes posibles al sector primario, no nos queda otra si queremos mantener nuestro territorio tal como lo conocemos” añade Verger.
Algarroba del norte de África
Un segundo tema tratado por los empresarios es la "preocupación" que tienen por la entrada de algarroba y sus derivados procedente del norte de África. Según la asociación, se está produciendo una "competencia desleal" ya que mientras la producción y distribución de este fruto debe cumplir la normativa europea, "la que llega de países como Marruecos, Túnez o Libia están exentas del cumplimiento de las directrices comunitarias".
“Sabemos cómo de perjudicial es para el sector primario los acuerdos llegados recientemente a nivel internacional y en nuestro caso no es una excepción. Pedimos que todo producto que quiera entrar en Europa cumpla con la misma normativa que cumplimos los empresarios y payeses europeos. De no ser así no podemos competir de ninguna manera”, alerta la Associació de Trossejadors de Garrova de PIMEM.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un nuevo sendero de 100 kilómetros conecta cinco municipios del Llevant
- El Govern inicia los trámites para construir 25 viviendas en el Port de Pollença y 16 en Petra
- Absuelto el inquiokupa acusado de quedarse muebles y cuadros del exalcalde Joan Monjo
- Un vecino de Santa Maria envía un mensaje cortés, pero contundente, al ladrón de su bici: “No es una amenaza, es información añadida”
- La orden de Sant Felip Neri expulsa al cura del oratorio de Porreres y le obliga a marcharse
- La futura Ley de la Serra contempla empezar a cobrar rescates a los montañeros imprudentes
- Manacor cobrará hasta 497,50 euros por renunciar o abandonar a un perro
- Astrónomos evaluarán los puntos de observación del eclipse que decidan los municipios