La orden de Sant Felip Neri expulsa al cura del oratorio de Porreres y le obliga a marcharse

El sacerdote Francesc Novella no se marcha del oratori de Porreres por decisión propia, sino todo lo contrario. Su deseo era continuar en esta iglesia, que lleva dirigiendo desde hace 30 años, pero sus superiores de la orden de Sant Felip Neri no se lo han permitido. Según ha podido confirmar este periódico, hace varias semanas a Novella le comunicaron desde el Vaticano que debía marcharse, repitiendo la orden que ya le transmitieron hace ahora cinco años, pero que decidió no cumplir, incumpliendo su juramento de obediencia que realizó al ser nombrado sacerdote.

Desde la superioridad de la orden de Sant Felip Neri se ha buscado una solución definitiva al conflicto que desde hace años mantienen Novella con el hermano lego que vivía en el mismo convento de Porreres. Un conflicto que el pasado mes de septiembre volvió a tener un nuevo episodio y que terminó con una denuncia en el juzgado de Manacor y con la detención del hermano lego, después de que Novella consiguiera expulsarlo de la iglesia y le acusara de amenazas y de daños. Esta disputa ocurrida hace casi seis meses era la repetición del enfrentamiento que tuvieron hace cinco años, que derivó en la decisión drástica que adoptó la orden de Sant Felip Neri de disolver la congregación de Porreres, aunque ello suponía el cierre de una iglesia con más de cien años de historia. En ese momento se ordenó a cada uno de los religiosos que debían incorporarse a otras congregaciones de la Península, pero solo uno de ellos acató la orden. El sacerdote titular de la iglesia decidió desobedecer y continuar al frente del oratorio, a pesar de la recomendación del propio obispo de Mallorca que le indicó que lo mejor que podía hacer, para evitar escándalos, era marcharse a otro destino. El obispo podía aconsejar, pero no ordenar, porque el cura no pertenecía a la diócesis de Mallorca, sino a otra orden religiosa.

Pese a que esta desobediencia no tuvo una consecuencia inmediata, ahora desde la orden de Sant Felip Neri se ha decidido resolver de una vez por todas el conflicto que ha dañado la imagen de la congregación. Esta vez no se le ha dado opción a Novella: o se marchaba y se incorporaba a otro convento, o sería expulsado de la orden. El sacerdote comunicó que no tenía la más mínima intención de abandonar Mallorca, lo que justificó el inicio de lo que se conoce como proceso de exclaustrado, que no es más que el procedimiento que utilizan las órdenes religiosas para expulsar a uno de sus integrantes. A pesar de que el cura no ha realizado ninguna declaración pública explicando las razones de su marcha, lo cierto es que tiene que abandonar este templo de Porreres porque esta vez no le permiten continuar al frente del oratorio y no le queda más remedio que cumplir la orden de marcharse.

Novella no quiere abandonar de ningún modo su tarea sacerdotal, pero no podía continuar oficiando misas por su cuenta. Precisa del respaldo de alguna organización religiosa católica, bien sea la diócesis o una orden religiosa. Siguiendo la recomendación de otros sacerdotes de Mallorca, con los que mantiene una fuerte amistad, ha solicitado incorporarse a la diócesis de Mallorca, es decir a la Iglesia de Roma, pero ello supone que esta vez si está bajo las órdenes del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, que fue quien más insistió ante el Vaticano para que se actuara ante el escándalo que había surgido en el oratorio y se buscara una solución definitiva.

Taltavull, que mantiene desde hace mucho tiempo grandes discrepancias con Novella, es consciente de la crisis de vocación que padece la Iglesia de Mallorca. Esta situación obliga a muchas sacerdotes a hacerse cargo de varias iglesias a la vez y trasladarse de una a otra para celebrar las misas. Nadie cuestiona la profunda formación teológica que ha logrado Novella, por lo que el obispo ha decidido aceptar su petición de incorporarse a la diócesis de Mallorca. La próxima decisión será buscarle una parroquia, pero ello no supone que vaya a ser nombrado párraco. Podría ser nombrado vicario, lo que le permitiría continuar celebrando misas, pero siempre estaría bajo las órdenes del párraco. Si fuera así ambos sacerdotes tendrían que convivir en la misma iglesia y compartir todas las obligaciones religiosas.

La figura de Francesc Novella siempre ha estado rodeada de polémica. Aún se recuerda el enfrentamiento que tuvo con el antiguo obispo de Mallorca, Jesús Murgui, al que dedicó una dura carta acusándole, entre otras cosas, de falta de integración en la sociedad de la isla. Murgui hace años que abandonó Mallorca para ocupar otro destino, pero el enfrentamiento entre el fraile de Porreres y la cúpula de la Iglesia ha continuado. Ahora a Novella no le queda más remedio que acatar las órdenes que le marque el obispo Taltavull, o su futuro sucesor que no tardará mucho tiempo en ser nombrado desde Roma.