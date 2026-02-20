El Hospital de Inca atendió casi 220 urgencias diarias en 2025

El Hospital Comarcal de Inca atendió durante el pasado año 2025 más de 80.000 urgencias, lo que equivaldría a una media de casi 220 urgencias diarias, y más de 142.000 consultas, que suponen casi 390 consultas al día de media. Además, llevó a cabo 5.776 intervenciones quirúrgicas, 109.000 pruebas radiológicas, 5.473 sesiones de diálisis, 89.745 sesiones de fisioterapia y 824 partos.

Estos datos han sido explicados este viernes por el gerente del Hospital de Inca, Xisco Ferrer, en el marco de la Comisión de Participación Ciudadana que se reúne anualmente en el centro hospitalario y en la que también han participado el gerente de Atención Primaria de Mallorca, Carlos Raduán, y el director asistencial del Servei de Salut, Raúl Lara, además de diferentes asociaciones de pacientes y alcaldes y regidores de los municipios de Alcúdia, Búger, Campanet, Costitx, Inca, Lloret, Sa Pobla, Pollença, Santa Margalida y Sineu.

Una imagen del acto celebrado en el auditorio del complejo hospitalario. / HCI

Durante el encuentro, el gerente del Hospital ha presentado el Plan Estratégico 2025-2030, los retos del año 2026 y ha hecho balance de la actividad asistencial del año 2025.

El gerente ha destacado el "esfuerzo" de los casi 1.250 profesionales del centro y los logros del año pasado, entre los que destacan el nuevo servicio de televisión y teléfono gratuito en todas las habitaciones, la realización de las primeras cirugías endoscópicas de columna lumbar, la inversión en tecnología y las nuevas salas de descanso para familiares de pacientes.

El Hospital Comarcal de Inca asiste a una población de 146.575 personas y dispone de 181 camas de hospitalización, 81 salas de consultas y gabinetes, 6 quirófanos y 8 camas para pacientes críticos.