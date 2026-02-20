Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La conselleria de Salud abre expediente sancionador contra sa Pobla por la no potabilidad del agua

El Ayuntamiento asegura que actualmente el líquido es apto para el consumo humano tras la puesta en marcha de un plan de choque

Una imagen de la Plaça Major de sa Pobla.

Una imagen de la Plaça Major de sa Pobla. / DM

Redacción Part Forana

Sa Pobla

El Ayuntamiento de sa Pobla ha admitido este viernes que la conselleria de Salud ha iniciado un expediente sancionador contra la institución municipal en relación con la no potabilidad del agua en un período anterior, si bien el Consistorio asegura que actualmente el líquido es apto para el consumo humano. "Las infracciones indicadas en el expediente se han resuelto con las intervenciones hechas o algunas están en vías de reparación", asegura la institución, cuyos "esfuerzos" por solucionar los problemas en el suministro de agua "han sido constantes".

Desde el Ayuntamiento de sa Pobla se está analizando el contenido del expediente y estudiando la posibilidad de presentar las alegaciones correspondientes dentro del plazo legal establecido. “El compromiso con la calidad del agua se mantiene y las tareas de mantenimiento y de mejora serán sostenidas en el tiempo por parte de los servicios. Tenemos el trabajo realizado y sabemos que ahora los esfuerzos deben ser mayores" en todo lo relacionado con la "reparación de las fugas, el mantenimiento de la planta y el control constante", apunta el alcalde Biel Ferragut.

En este sentido, el Ayuntamiento de sa Pobla ha asegurado este viernes que desde el mes de diciembre el agua del municipio es apta para el consumo humano y cumple con los criterios sanitarios establecidos. El Consistorio explica que desde la puesta en marcha de un plan de choque por parte del Servicio de Aguas del Ayuntamiento de sa Pobla y una empresa especializada en tratamiento de aguas, "los problemas en la calidad del agua se han revertido". "El plan, que ha consistido en la revisión, reparación e inversión en la maquinaria, ha mejorado significativamente la calidad del agua", añade la institución.

El Ayuntamiento destaca que se siguen llevando a cabo tareas de mantenimiento, mejora y control de la planta potabilizadora con el objetivo de garantizar en todo momento una mejor calidad del agua.

Paralelamente, el Consistorio firmó con la Agencia Balear del Agua un convenio que avanza hacia la futura conexión con la red de agua en alta. "Asimismo, se prevén inversiones por parte del Govern para crear una infraestructura hídrica de contingencia de agua, como por ejemplo pozos de contención", añade.

El PP pide transparencia

El grupo municipal del PP de sa Pobla ha exigido este viernes "transparencia total" sobre el expediente sancionador abierto por el Govern al Ayuntamiento por la no potabilidad del agua porque "la ciudadanía tiene derecho a conocer todos los detalles del procedimiento".

La portavoz popular, Pedrona Seguí, "celebra" que el agua vuelva a ser apta para el consumo humano porque "es lo mínimo que merecen los vecinos", pero añade que ello "no puede impedir que se den todas las explicaciones sobre lo que ha pasado y sobre las posibles responsabilidades".

El PP reclama información sobre qué institución ha abierto formalmente el expediente y qué incumplimientos se han detectado, además de definir quién es el responsable y la cuantía de las posibles sanciones. "Hablamos de salud pública, no es una cuestión menor ni una simple discrepancia administrativa, sino que afecta directamente a la confianza de los ciudadanos en su ayuntamiento", ha destacado Seguí.

