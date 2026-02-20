Cierre del Oratorio de Sant Felip Neri: Porreres reclama su protección como patrimonio cultural

El Oratorio de Sant Felip Neri de Porreres cerrará definitivamente sus puertas el próximo 29 de marzo, coincidiendo con el Domingo de Ramos, fecha en la que el sacerdote Francesc Novella oficiará su última misa tras casi 30 años al frente del templo. El anuncio ha generado una fuerte reacción en el municipio, donde se ha convocado una movilización popular el 7 de marzo para intentar frenar el cierre. La alcaldesa de Porreres, Xisca Mora, ha querido marcar la posición del Ayuntamiento ante esta situación, diferenciando claramente entre los motivos del cierre y la defensa del patrimonio local. “Nosotros no entramos en el tema que ha podido ocasionar el cierre del Oratori de Porreres porque esto depende de la Iglesia y ellos conocerán los motivos por los que se ha abierto este expediente”, ha señalado. El oratorio pertenece a la orden de Sant Felip Neri, que ha tomado la decisión de suprimir canónicamente la congregación en Mallorca.

Ante este escenario, el Ayuntamiento ha centrado su preocupación en el futuro del edificio y su conservación. “Nosotros defendemos la protección del patrimonio”, ha afirmado Mora, subrayando que Sant Felip es “un espacio cultural y patrimonial muy importante en Porreres”, no solo por su valor arquitectónico, sino por su función social.

El conjunto destaca por su convento y su patio, donde a lo largo de los años se han celebrado numerosas actividades culturales y sociales. “Nos preocupa qué ocurrirá a partir del 29 de marzo si tiene las puertas cerradas. Si no se hace el mantenimiento que requiere, podrá deteriorarse este bien patrimonial”, ha advertido la alcaldesa.

Garantizar su conservación

Por ello, el Consistorio pide a los responsables de la orden que busquen una alternativa que permita mantener abierto el espacio o, al menos, garantizar su conservación. “Luego, si hay algún sacerdote que pueda venir a decir misa es otra cuestión, pero el convento y el patio deberían estar habitados para asegurar su mantenimiento y evitar que se deterioren”, ha reclamado Xisca Mora.

Mientras tanto, la sociedad civil se ha organizado para mostrar su rechazo al cierre. Bajo el lema “Tots amb Sant Felip”, entidades como S’Estol Porrerenc han convocado una gran “ballada” reivindicativa el 7 de marzo para defender el oratorio como eje cultural, social y religioso del municipio. El acto para salvar el oratorio contará con la participación de los grupos Da-li Cebes! y Terra Rotja.

El cierre del Oratorio de Sant Felip Neri será definitivo el próximo 29 de marzo, después de que la dirección de la orden, dependiente del Vaticano, haya ordenado al sacerdote Francesc Novella que abandone el templo que ha dirigido durante casi 30 años, sin posibilidad de oposición. Se trata de la segunda vez que se decreta la supresión canónica de la congregación en Mallorca, en el contexto del enfrentamiento entre Novella y el hermano Andreu Veny, un conflicto que ha acabado en los juzgados.