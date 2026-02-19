Los vecinos de Porreres se movilizan para evitar el cierre del oratorio

Desde que la semana pasada se conociera, a través de la noticia adelantada por DIARIO de MALLORCA, el cierre del oratorio de Porreres, propiedad de la orden de Sant Felip Neri, varias agrupaciones sociales de la localidad empezaron a movilizarse para intentar que esta decisión, en principio definitiva, se rectifique y que este histórico templo de la localidad permanezca abierto al culto. El cierre del oratorio ha sido acordado desde el Vaticano, como consecuencia del enfrentamiento que mantiene el sacerdote, Francesc Novella, con el hermano lego, al que expulsó a la fuerza del recinto religioso. Ambos se han denunciado mutuamente en el juzgado de Manacor. Este enfrentamiento es antiguo y ya han transcurrido más de cinco años desde que los máximos responsables de la orden de Sant Felip Neri, tras una visita al oratorio de Porreres, acordaran la disolución de esta congregación. Se acordó que ambos religiosos se incorporarían a otros conventos de la orden ubicados en la Península. Sin embargo, Novella, pese a que juró obediencia en el momento que se convirtió en sacerdote, se negó a marcharse del templo de Porreres, donde ha permanecido en los últimos 30 años.

Sin embargo, en las últimas semanas la situación ha cambiado y en estos momentos Novella no tiene más remedio que abandonar el oratorio, pese a que su deseo continuaba siendo el de seguir al frente de este edificio religioso. La orden religiosa, cuyas decisiones se toman desde el Vaticano, ha ratificado su decisión de disolver la congregación que, a la postre, supone también el cierre, al menos de manera provisional, de esta iglesia. El sacerdote ofrecerá la última misa en Porreres el próximo día 29 de marzo, fecha en la que se celebra el domingo de Ramos.

Como es lógico, en Porreres no ha sentado nada bien esta decisión acordada desde el Vaticano y sin entrar en el fondo del conflicto que ha motivado este cierre, los vecinos nos están dispuestos a quedarse sin una de las iglesias que ha tenido un papel tan importante en la historia del municipio. Para evitar el cierre, tres asociaciones musicales ya han organizado un baile popular para el próximo sábado día 7 de marzo. El encuentro se iniciará a partir de las 19.30 horas y tendrá lugar en el patio del oratorio, un espacio que prácticamente todo el año permanece cerrado y solo se permite su uso bajo la autorización del sacerdote. En esta movilización social intervendrán las agrupaciones musicales s’Estol Porrerenc, Da-li Cebes y Terra Rotja. El padre Novella ha autorizado dicho encuentro popular.

La organización de este evento fue anunciada a través de las redes sociales. Se colgó en las plataformas digitales el cartel que anuncia la jornada de baile y en la imagen se aprecia la torre de la iglesia rodeada de una cadena y un candado. Debajo de la imagen aparece la palabra: “salvem l’oratori”.

Muchos vecinos de Porreres mostraron su apoyo a este movimiento y recordaron que “Sant Felip es algo más que un convento, es parte de nuestra historia, de nuestros recuerdos y de nuestra identidad”.

La decisión de que el recinto religioso quedará cerrado a finales del próximo mes de marzo ha conmocionado a una gran parte de la sociedad de este pueblo de Mallorca. Son muchos los feligreses que han mostrado el apoyo a Novella, pero al mismo tiempo otros habitantes han sido muy críticos con el comportamiento de este sacerdote, al que critican por ser el protagonista de un incidente violento que ha traspasado los muros del histórico recinto religioso de Porreres. Ha sido el propio Novella el que ha decidido elegir la fecha de su despedida, que será el próximo día 29 de marzo. Esta previsto que en esta fecha acudan muchos feligreses para asistir a la última misa que el sacerdote pronunciará en esta iglesia de Mallorca.