“Cualquier trabajo me va bien, ya llevo cuatro entrevistas”

Decenas de personas de todas las edades se han citado este jueves en la Fàbrica Ramis de Inca para conseguir un buen trabajo, en el marco de la tercera edición de la Jornada de Empleo, una iniciativa del Ayuntamiento para facilitar los contactos entre unas 25 empresas de diferentes ámbitos y los trabajadores potenciales para cubrir la nada despreciable cifra de 774 puestos de trabajo.

Entre los aspirantes había desempleados, grupos de jóvenes que habían terminado la Formación Profesional y preparan su acceso al mercado laboral por primera vez, y también gente que ya tiene un empleo pero que ve en esta jornada una buena oportunidad para progresar.

Juan Pablo Acevedo es un joven venezolano de 24 años que lleva un año en Mallorca y todavía no se ha estrenado en el mundo laboral, a pesar de haber cursado numerosos cursos en su país que todavía no han sido convalidados aquí. Según explica, ha estudiado materias tan dispares como cocina internacional, ingeniería informática o repostería, por lo que el abanico de empleos a los que aspira es amplio. “Cualquier trabajo me va bien, ya llevo unas cuatro entrevistas y pienso hacer más”, explica mientras hace cola para ser entrevistado en una conocida marca de supermercados a nivel nacional. Explica que el trabajo que le gustaría conseguir es cualquiera vinculado a la programación. “Ojalá pueda salir de aquí con un empleo”, concluye.

Al fondo, la mesa de entrevistas del Patronat Joan XXIII, que este año se estrenaba en la jornada. / J. Frau

Por su parte, Patricia Quiroga es otra sudamericana que, en su caso, ya lleva 20 años viviendo en Inca. Actualmente está desempleada desde hace unos tres meses, pero acumula una amplia experiencia en el sector de la enfermería enfocada a las personas mayores. “La verdad es que tengo esperanza en conseguir un empleo porque tengo mucha experiencia”, admite Patricia, que asegura que le gustaría encontrar un trabajo de cuidadora de personas mayores. A media mañana ya había pasado por cinco entrevistas. “Estoy en varias listas”, explica orgullosa. La ubicación del lugar de trabajo le da igual porque podría desplazarse en tren o bien acompañada por su marido.

Una joven que no ha querido facilitar su nombre explica que es periodista titulada, pero actualmente está en el paro y por este motivo ha querido probar suerte en la jornada de Empleo de Inca. Explica que busca, principalmente, algún trabajo de comunicación de empresa, relacionado con el periodismo. En el momento de ser consultada, acababa de ser entrevistada por una empresa hotelera. “Me ha hecho buena impresión, pero me han dicho que ya me llamarían, por lo que no soy muy optimista”, señala.

En el otro lado de las mesas se ubicaban los representantes de las empresas que confían en cubrir sus necesidades laborales. Una de las entidades que este año ha participado por primera vez en la jornada es el Patronat Joan XXIII de Inca, dedicada al cuidado de las personas con discapacidad intelectual. Oferta seis puestos de trabajo: cuatro cuidadores, un psicólogo y un docente de educación especial. Azucena y Aina son las entrevistadoras. A media mañana, habían pasado ya unas cuentas personas aspirantes. “Los cuidadores son más fáciles de encontrar, no tanto el personal que tiene un perfil más técnico”, apuntan. Admiten que estos trabajos “podrían estar mejor pagados” pero que los sueldos se fijan por convenio.