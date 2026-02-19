Los pueblos del Pla reciben 5,4 millones de la ecotasa para mejorar la gestión del agua

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha presentado hoy en Petra el conjunto de proyectos financiados con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) que reforzarán de manera estructural el ciclo del agua en los municipios del Pla de Mallorca. También han participado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà; el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat; el presidente de la FELIB, Jaume Ferriol; la presidenta de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, Joana Maria Pascual, y representantes de los municipios de la comarca.

La inversión global asciende a 5,4 millones de euros y comprende actuaciones técnicas y de eficiencia hidráulica en Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Sencelles, Sineu y Vilafranca de Bonany.

Lafuente ha señalado que estas actuaciones son una respuesta estructural a décadas de déficits en la red y que “garantizan un servicio más eficiente, menos pérdidas, una mejor gestión del recurso y una mayor resiliencia frente a episodios de sequía”.

Por su parte, el conseller Jaume Bauzà ha destacado que estos fondos "permiten impulsar inversiones estructurales que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los residentes y en la sostenibilidad del territorio”. Bauzà ha remarcado que estos proyectos demuestran que “los recursos generados por el turismo revierten en infraestructuras estratégicas, reforzando servicios básicos como el agua y contribuyendo a un modelo de desarrollo más equilibrado y responsable para el conjunto de las Illes Balears”.

En Algaida (443.347 euros) se ponen en funcionamiento pozos de reserva y se optimiza la planta desnitrificadora para garantizar la calidad del suministro y aumentar la autonomía operativa en momentos de máxima demanda, al tiempo que se renuevan tramos deteriorados de la red para reducir pérdidas de agua.

En Ariany (352.504 euros) se sustituyen canalizaciones antiguas y se instalan colectores separativos de pluviales, mejorando la capacidad de drenaje y evitando sobrecargas del sistema de saneamiento en episodios de lluvia.

En Costitx (348.794 euros) se refuerza el drenaje de zonas sensibles como la instalación deportiva y la calle Sa Garriga, y se implantan sistemas separativos de pluviales que evitan que el agua de lluvia entre en la red de alcantarillado, reduciendo el riesgo de inundaciones y mejorando el funcionamiento general.

En Lloret de Vistalegre (357.889 euros) se ejecuta la interconexión de las redes de abastecimiento con Ruberts, lo que permite una gestión más eficiente de los depósitos y una mejor capacidad de respuesta ante incidencias.

En Llubí (351.979 euros) se construye una nueva red de pluviales y un depósito de tormentas en la calle Roca Llisa que permitirá regular y gestionar los caudales en episodios de lluvias intensas y proteger el núcleo urbano frente a acumulaciones de agua.

En Maria de la Salut (345.776 euros) se renuevan tramos críticos de la red de agua potable y se mejora la red de pluviales para optimizar el funcionamiento hidráulico del sistema y reducir fugas que comprometían la eficiencia.

En Montuïri (363.638 euros) se ejecuta un proyecto de mejora del drenaje urbano que permitirá corregir puntos de acumulación de agua y mejorar la seguridad en zonas sensibles del municipio.

En Petra (391.696 euros), municipio anfitrión de la presentación, se sustituyen canalizaciones antiguas y se sectoriza la red para facilitar el control del consumo, la detección de fugas y la gestión por sectores técnicos, incrementando la resiliencia operativa del servicio.

En Porreres (419.989 euros) se rehabilita integralmente el depósito de cabecera, reforzando su impermeabilización y estabilidad estructural, y se renuevan conducciones de abastecimiento y pluviales, lo que permite garantizar un suministro estable y seguro para toda la población.

En Sant Joan (337.765 euros) se moderniza la red de abastecimiento mediante la sustitución de tuberías obsoletas, reduciendo fugas y mejorando la presión y la calidad del servicio.

En Santa Eugènia (405.396 euros) se sustituyen tramos de la red de agua potable y se construye una nueva red de pluviales, avanzando en la separación completa de sistemas y aumentando la capacidad de evacuación de aguas superficiales.

En Sencelles (460.600 euros) se desarrolla una actuación integral en la calle Constitució que incluye la renovación completa de la red potable, la mejora del saneamiento y el refuerzo del drenaje, resolviendo deficiencias estructurales que afectaban a la seguridad hidráulica de la zona.

En Sineu (434.674 euros) se moderniza la red de abastecimiento de agua potable mediante la sustitución de tramos antiguos y la mejora de la sectorización, lo que permitirá reducir el agua no registrada y aumentar la eficiencia.

Finalmente, en Vilafranca de Bonany (391.575 euros) se renuevan conducciones de abastecimiento y se implantan redes separativas de pluviales en diversas calles, mejorando la eficiencia ambiental y la capacidad de drenaje del municipio.

El conseller ha destacado que estas actuaciones son una pieza clave en la política hídrica del Govern porque garantizan “un servicio más robusto, una mejor calidad de vida para los ciudadanos y una respuesta eficiente ante los retos climáticos”. Asimismo, ha señalado que en los próximos días el Govern continuará presentando inversiones ITS en el resto de municipios, reafirmando su compromiso con el agua como servicio básico para toda la ciudadanía.