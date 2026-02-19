Marratxí construye tres nuevas pistas deportivas en el Polideportivo Costa i Llobera de Pòrtol

El Ayuntamiento ha iniciado las obras en un solar anexo al Polideportivo Costa i Llobera de Pòrtol para la construcción de tres nuevas pistas deportivas, con un presupuesto de 909.272,31 euros (IVA incluido).

Las instalaciones incluirán una pista para la práctica de baloncesto, otra para voleibol y una tercera, la única cubierta, que contará con una carpa y estará destinada a gimnasia rítmica. Las pistas de baloncesto y voleibol tendrán medidas reglamentarias, aunque no dispondrán de gradas para espectadores. El proyecto también contempla vestuarios y una zona de almacenamiento para los usuarios.

Noticias relacionadas

Cinco meses

El plazo de ejecución previsto es de cinco meses, por lo que las nuevas instalaciones podrían estar disponibles a finales de junio o principios de julio.