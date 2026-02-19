Marratxí construye tres nuevas pistas deportivas en el Polideportivo Costa i Llobera de Pòrtol
El plazo de ejecución es de cinco meses, por lo tanto, las nuevas instalaciones podrían estar disponibles a principios de verano
El Ayuntamiento ha iniciado las obras en un solar anexo al Polideportivo Costa i Llobera de Pòrtol para la construcción de tres nuevas pistas deportivas, con un presupuesto de 909.272,31 euros (IVA incluido).
Las instalaciones incluirán una pista para la práctica de baloncesto, otra para voleibol y una tercera, la única cubierta, que contará con una carpa y estará destinada a gimnasia rítmica. Las pistas de baloncesto y voleibol tendrán medidas reglamentarias, aunque no dispondrán de gradas para espectadores. El proyecto también contempla vestuarios y una zona de almacenamiento para los usuarios.
Cinco meses
El plazo de ejecución previsto es de cinco meses, por lo que las nuevas instalaciones podrían estar disponibles a finales de junio o principios de julio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un nuevo sendero de 100 kilómetros conecta cinco municipios del Llevant
- El Govern inicia los trámites para construir 25 viviendas en el Port de Pollença y 16 en Petra
- Gran Hotel Margalida abre en Banyalbufar: nuevo espacio boutique en Mallorca con 29 suites frente al mar
- Absuelto el inquiokupa acusado de quedarse muebles y cuadros del exalcalde Joan Monjo
- La orden de Sant Felip Neri ordena el cierre definitivo del oratorio de Porreres
- Un vecino de Santa Maria envía un mensaje cortés, pero contundente, al ladrón de su bici: “No es una amenaza, es información añadida”
- Manacor cobrará hasta 497,50 euros por renunciar o abandonar a un perro
- Astrónomos evaluarán los puntos de observación del eclipse que decidan los municipios