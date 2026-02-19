Inca facilita el contacto entre empresas y aspirantes para cubrir 774 plazas laborales

Las instalaciones de la Fàbrica Ramis de Inca han acogido este jueves la tercera Jornada de Empleo en la capital del Raiguer, un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Inca y que cuenta con la participación de más de 25 empresas de diferentes ámbitos que buscan trabajadores y trabajadoras para cubrir un total de 774 ofertas de trabajo.

Durante toda la mañana, una multitud de personas han pasado por la Fàbrica Ramis, con sus currículums, para tratar de encontrar el empleo ideal. Representantes de las empresas participantes en la jornada esperaban a los aspirantes para hacerles entrevistas rápidas, de 3 a 5 minutos, y colocarlos en las bolsas de las que posteriormente saldrán los futuros trabajadores después de un proceso interno de selección. Algunas empresas registraban largas colas de personas a la espera de ser llamados para la entrevista. Otras no tenían tanta demanda. La mayoría de aspirantes aprovechaban para dejar sus currículums en varias empresas con el objetivo de aumentar sus posibilidades de conseguir un empleo. A las 11 de la mañana, un total de 283 personas ya habían visitado la feria de ocupación. Poco después de las 17 horas, momento en el que han cerrado las instalaciones, se habían registrado casi mil personas, cifra algo inferior a la del pasado año, cuando casi 1.500 personas participaron en la jornada.

Las autoridades han inaugurado la jornada este jueves por la mañana. / J. Frau

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno; la concejala de Formación y Empleo, Maria Francisca Barceló; y la directora del SOIB, María Luján Olivera, entre otras autoridades municipales, han sido los responsables de inaugurar personalmente esta jornada. «Desde el Ayuntamiento de Inca trabajamos para crear oportunidades reales para la ciudadanía. Esta jornada es un espacio de encuentro directo entre empresas y personas que buscan trabajo, y demuestra el dinamismo económico de nuestro municipio y del conjunto del Raiguer», ha señalado el alcalde Moreno.

Por su parte, la concejala de Formación ha destacado que “nuestro objetivo es acercar la oferta y la demanda de trabajo y facilitar procesos de selección ágiles y efectivos. Las entrevistas rápidas permiten a muchas personas tener en un mismo día diversas oportunidades laborales.» Además, Maria Francisca Barceló recalca que “la alta participación confirma que esta jornada es una herramienta útil para facilitar la inserción laboral y dar respuesta a las necesidades de las empresas”. Una de las principales diferencias con respecto a las pasadas ediciones es la presencia de empresas que buscan trabajadores de un perfil “más técnico”, apunta Barceló. De hecho, algunas firmas ofrecen puestos de ingeniero, entre otros cargo más especializados.

Varias personas miran las plazas laborales que se ofertan en los paneles exteriores de la Fàbrica Ramis. / J. Frau

En esta tercera Jornada de Empleo han participado las cadenas hoteleras Garden Hotels, JS Hotels, Iberostar, Nordic Leisure – Sunwing Family Resorts, Prinsotel, Hotels Viva, Four Seasons Resort, Mac Hotels, Zafiro Hotels y Allsun Hotels. Todas ellas ofrecen ofertas de trabajo para el departamento de pisos, recepción, cocina, jardinería y servicios técnicos, entre otros.

Una de las empresas que más colas ha registrado es Four Seasons Resort, que ofrece hasta 42 puestos para trabajar en el emblemático hotel de Formentor, desde ayudantes de barra, cocina y de recepción hasta personal de limpieza de pisos y técnicos de mantenimiento, entre otras plazas. La empresa hotelera con más ofertas es Iberostar, con 76 plazas laborales, siendo mayoritarias las destinadas a ayudantes de cocina y personal de pisos.

También se han sumado de nuevo a esta edición otras grandes empresas de Balears y multinacionales como Camper, Lo Music, Voldis, One Motors Group, McDonald's, Mercadona, Eroski, Carpintería Campanet, Fundación Diagrama, Hiper Rent a Car, Patronat Joan XXIII, Sampol Ingeniería y obras, Esment, DÍA y CCOO Unió Insular de Mallorca.